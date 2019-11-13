Во Внукове задержан подозреваемый в угрозах судье Криворучко

В московском аэропорту Внуково задержан подозреваемый по делу об угрозе убийством судье Тверского районного суда Алексею Криворучко, сообщается на сайте Следственного комитета.
В ведомстве утверждают, что Евгения Ерзунова задержали перед вылетом за границу благодаря другому подозреваемому по этому делу, Сергею Половецу, который дал на него показания как на "непосредственного автора поста с угрозами", изобличив, таким образом, Ерзунова в "совершении противоправного деяния". Задержанному планируют предъявить обвинение по статье "угроза убийством". В этом случае Ерзунову будет грозить до пяти лет лишения свободы.
В деле об угрозах судье Криворучко трое подозреваемых. Один из них, 41-летний Сергей Половец, сделал перепост записи в твиттере, которая содержала информацию о том, что судья Криворучко приговорил к 3,5 годам тюрьмы актёра Павла Устинова, а также фотографию судьи. Под твитом один из пользователей разместил комментарий с угрозой седье.
Несмотря на то, что Половец сделал ретвит только самой новости, комментарий отобразился на его странице, и таким образом, по словам его адвоката, он тоже стал подозреваемым. При этом Половец признаёт свою вину.
Третий подозреваемый - 46-летний Алексей Вересов, которого задержали вместе с Половецом 11 ноября.
- Актёр Павел Устинов - один из фигурантов "московского дела", связанного с летними протестными акциями в Москве и по которому было арестовано более двадцати человек. Устинова задержали 3 августа в центре Москвы во время несанкционированной акции оппозиции, в которой он не участвовал. Актёр ждал возле метро "Пушкинская" своего друга, когда четверо сотрудников Росгвардии повалили его на землю и избили дубинками. Позже Устинова обвинили в применении насилия к полицейскому, а судья Криворучко приговорил его к трём с половиной годам лишения свободы.
- Арест и приговор Устинову вызвали общественный резонанс. Актёра поддержали сотни его коллег. В результате Мосгорсуд изменил приговор Устинову на год лишения свободы условно.
- Судья Тверского районного суда Алексей Криворучко стал известен благодаря делу Сергея Магницкого. Он неоднократно продлевал ему аресты. После смерти Магницкого США и Великобритания запретили въезд Криворучко на территорию своих стран. Судья также участвовал в деле о беспорядках на Манежной площади в Москве в 2011 году и неоднократно приговаривал к различным срокам ареста и заключения оппозиционных активистов за участие в митингах.