Во Внукове задержан подозреваемый в угрозах судье Криворучко

В московском аэропорту Внуково задержан подозреваемый по делу об угрозе убийством судье Тверского районного суда Алексею Криворучко, сообщается на сайте Следственного комитета.

В ведомстве утверждают, что Евгения Ерзунова задержали перед вылетом за границу благодаря другому подозреваемому по этому делу, Сергею Половецу, который дал на него показания как на "непосредственного автора поста с угрозами", изобличив, таким образом, Ерзунова в "совершении противоправного деяния". Задержанному планируют предъявить обвинение по статье "угроза убийством". В этом случае Ерзунову будет грозить до пяти лет лишения свободы.

В деле об угрозах судье Криворучко трое подозреваемых. Один из них, 41-летний Сергей Половец, сделал перепост записи в твиттере, которая содержала информацию о том, что судья Криворучко приговорил к 3,5 годам тюрьмы актёра Павла Устинова, а также фотографию судьи. Под твитом один из пользователей разместил комментарий с угрозой седье.

Несмотря на то, что Половец сделал ретвит только самой новости, комментарий отобразился на его странице, и таким образом, по словам его адвоката, он тоже стал подозреваемым. При этом Половец признаёт свою вину.

Третий подозреваемый - 46-летний Алексей Вересов, которого задержали вместе с Половецом 11 ноября.