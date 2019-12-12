В КПРФ рассказали об отставке иркутского губернатора Левченко

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко подал заявление об отставке, рассказал "Открытым медиа" депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. Об отставке коммуниста Левченко также пишут "Ведомости" со ссылкой три источника, близких к администрации президента. По данным газеты, врио губернатора региона может быть назначен помощник президента, бывший замдиректора ФТС Анатолий Серышев.

Серышев родом из Иркутской области, он выходец из спецслужб. С июня 2018 года является помощником президента, курирующим кадровые вопросы.

Эксперты "Минченко консалтинг" в сентябре прогнозировали, что Левченко с высокой вероятностью может покинуть свой пост в ходе новой волны губернаторских отставок. Летом в Иркутской области произошло наводнение из-за сильных дождей. Это был самый мощный летний паводок более чем за столетнюю историю метеонаблюдений в регионе. Он привел к гибели 25 человек и подтопил порядка 10 800 жилых домов, где проживали 38 000 человек. По словам Левченко, ущерб от наводнения составил 29 миллиардов рублей. Владимир Путин несколько раз посещал Иркутскую область в связи с паводком. Во время своего визита в июле он раскритиковал работу по ликвидации последствий: в регионе были плохо организованы информирование граждан, распределение гуманитарной помощи, осуществление выплат, возведение жилья и инфраструктуры.

Левченко победил во втором туре выборов губернатора Иркутской области в 2015 году. Его полномочия истекают в 2020 году.