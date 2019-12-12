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В КПРФ рассказали об отставке иркутского губернатора Левченко

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Губернатор Иркутской области Сергей Левченко подал заявление об отставке, рассказал "Открытым медиа" депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. Об отставке коммуниста Левченко также пишут "Ведомости" со ссылкой три источника, близких к администрации президента. По данным газеты, врио губернатора региона может быть назначен помощник президента, бывший замдиректора ФТС Анатолий Серышев.

Серышев родом из Иркутской области, он выходец из спецслужб. С июня 2018 года является помощником президента, курирующим кадровые вопросы.

Эксперты "Минченко консалтинг" в сентябре прогнозировали, что Левченко с высокой вероятностью может покинуть свой пост в ходе новой волны губернаторских отставок. Летом в Иркутской области произошло наводнение из-за сильных дождей. Это был самый мощный летний паводок более чем за столетнюю историю метеонаблюдений в регионе. Он привел к гибели 25 человек и подтопил порядка 10 800 жилых домов, где проживали 38 000 человек. По словам Левченко, ущерб от наводнения составил 29 миллиардов рублей. Владимир Путин несколько раз посещал Иркутскую область в связи с паводком. Во время своего визита в июле он раскритиковал работу по ликвидации последствий: в регионе были плохо организованы информирование граждан, распределение гуманитарной помощи, осуществление выплат, возведение жилья и инфраструктуры.

Левченко победил во втором туре выборов губернатора Иркутской области в 2015 году. Его полномочия истекают в 2020 году.
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