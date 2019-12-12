Сумма штрафов "Мемориала" по закону об иноагентах приближается к 3 млн

Тверской суд Москвы в пятый раз за последние три месяца оштрафовал главу международного общества "Международный Мемориал" Яна Рачинского по закону об иностранных агентах – на этот раз, за отсутствие соответствующей маркировки на сайте спецпроекта "Мемориала" под названием "1968. Год прав человека".

Также Тверской суд в очередной раз оштрафовал правозащитный центр "Мемориал" за отсутствие маркировки "иностранного агента" в твиттер-аккаунте. Защита настаивала, что проверки Минюста не находили нарушений у "Мемориала" в соцсетях.

Рачинскому назначен штраф в 100 тысяч рублей, правозащитному центру – в 300 тысяч.

Общая сумма штрафов по протоколам, составленным на "Международный Мемориал", его руководителя и правозащитный центр "Мемориал" равняется 2 миллионам 700 тысячам рублей. Ещё 15 протоколов судам только предстоит рассмотреть. Большинство из них были составлены на основании жалоб сотрудников ингушского управления ФСБ.

Во вторник "Мемориал" запустил кампанию в интернете по сбору средств на выплату штрафов, которыми, как указывают сборщики, государство пытается задушить главную правозащитную организацию страны.

Закон об "иностранных агентах" был принят в России в 2012 году. Согласно документу, любая некоммерческая организация или общественное движение могут быть внесены в список агентов, если они получают финансовую поддержку из-за рубежа и ведут политическую деятельность. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены.

В 2019 году в России были приняты законы, позволяющие признавать "иностранными агентами" СМИ и отдельных граждан. Нарушителям, которые не указывают в своих материалах, что они являются "иностранными агентами", грозят крупные штрафы и аресты сроком до 15 суток.