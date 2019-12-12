Голосование об импичменте Трампа пройдет на следующей неделе

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила в четверг, что палата на следующей неделе проведёт голосование по вопросу об импичменте президента Дональда Трампа.

В четверг статьи импичмента обсуждает юридический комитет Палаты представителей. Ожидается, что большинство его членов поддержат оба обвинения против президента - в злоупотреблении полномочиями и в воспрепятствовании расследованию Конгресса. Демократы - сторонники импичмента - в комитете в большинстве.

У демократов большинство и во всей Палате представителей. Ожидается, что импичмент Трампу будет вынесен. Неясно, поддержит ли его кто-либо из республиканцев. Пока все законодатели от этой партии высказываются в защиту Трампа. На заседании юридического комитета они пытаются отсрочить окончательное голосование.

Статьи импичмента были сформулированы ранее на этой неделе.

Обвинение в злоупотреблении полномочиями основывается на том, что летом этого года администрация Трампа заморозила военную помощь Украине и одновременно с этим, как утверждается, Трамп и его приближённые пытались убедить власти Украины расследовать деятельность политического противника президента США, демократа Джо Байдена.

Глава юридического комитета Джеррольд Надлер заявил, что, удерживая выделенную для Украины военную помощь, Трамп "ослабляет союзника, который продвигает интересы американской безопасности, сражаясь с врагом Америки". "А когда президент требует, чтобы иностранное государство провело расследование в отношении его внутриполитических соперников, он коррумпирует наши выборы", – добавил Надлер. Второе обвинение связано с отказом администрации Трампа сотрудничать с Конгрессом при проведении расследования о возможности импичмента.

Республиканцы и сам Трамп утверждают, что президент не нарушил закон. Они говорят, что целью действий Трампа было побудить Украину бороться с коррупцией. Трамп ссылается на слова президента Украины Владимира Зеленского, который говорил, что США не давили на него.