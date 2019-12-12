Сенат утвердил кандидатуру Салливана на должность посла в Москве

Сенат Конгресса США в четверг утвердил кандидатуру Джона Салливана на должность посла в России. В поддержку кандидатуры, внесённой президентом Дональдом Трампом, высказались 70 сенаторов, среди них были и республиканцы, и демократы, против были 22.

Прежний посол Джон Хантсман ушёл с поста в октябре, после чего в Сенат была внесена кандидатура Салливана. Ранее он был заместителем госсекретаря. При этом он не является карьерным дипломатом, по образованию он юрист с большим опытом работы на государственной службе. Когда Салливан прибудет в Москву - пока не известно.

На слушаниях в Сенате перед утверждением его кандидатуры Салливан критиковал Россию, помимо прочего, за аннексию Крыма и вмешательство в выборы в США в 2016 году. Он также высказывался против сооружения газопровода "Северный поток-2", называя его угрозой энергетической безопасности Европы. При этом он признавал, что Москва близка к реализации проекта.​

Палата представителей Конгресса накануне приняла военный бюджет США, в котором предусмотрены санкции против компаний, которые занимаются сооружением газопровода, который пройдёт по дну Балтийского моря из России в Германию. Сенатор Тед Круз, выступая в Сенате в четверг, призвал коллег как можно быстрее одобрить этот законопроект и направить его на подпись президенту. По словам Круза, ещё есть возможность остановить строительство газопровода при помощи санкций, если действовать быстро. По оценкам, осталось уложить от 100 до 150 километров труб, эта работа может быть завершена уже в январе.