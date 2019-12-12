Сенат США одобрил резолюцию о геноциде армян

Сенат Конгресса США в четверг одобрил резолюцию, в которой массовое убийство армян в Османской империи в годы Первой мировой войны признаётся геноцидом. Документ, ранее поддержанный Палатой представителей, был одобрен единогласно.

Демократ Боб Менендес и республиканец Тед Круз неоднократно вносили резолюцию на обсуждение, однако ранее его блокировали их коллеги. Совсем недавно это сделал, например, сенатор Линдси Грэм, заявив, что исполняет просьбу Белого Дома. Принятие резолюции, как ожидается, столкнётся с резкой реакцией Турции. По всей видимости, теперь Белый Дом снял возражения.

Впервые в истории Соединённые Штаты признали геноцид армян на государственном уровне. Ранее его признал ряд штатов.

Отношения США с Турцией переживают напряжённый период из-за турецкой военной операции на севере Сирии, направленной против союзников США - сирийских курдов, а также из-за покупки Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Число жертв массовых убийств армян в Османской империи оценивается в полтора миллиона. Несколько десятков стран официально признаёт эти события геноцидом. Турция резко возражает против такой оценки.