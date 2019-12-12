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Все российские футбольные клубы вылетели из еврокубков

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Футбольный клуб "Краснодар" в рамках группового этапа Лиги Европы крупно проиграл испанскому "Хетафе" – 0:3. Таким образом, российская команда вылетела из Лиги Европы, не дойдя до этапа плей-офф.

Ранее возможности выхода в плей-офф европейских футбольных турниров также лишились "Локомотив", "Зенит" и ЦСКА. Как отмечает издание Sports.ru, российский команды не будут представлены в 1/8 Лиги Чемпионов и Лиги Европы впервые за 18 лет.

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