Экзит-полл: консерваторы лидируют на выборах в Великобритании

Консерваторы премьер-министра Бориса Джонсона, по данным экзит-полла, лидируют на выборах в Палату общин британского парламента

Согласно экзит-поллу, результаты которого были показаны в прямом эфире Би-Би-Си сразу после закрытия избирательных участков, консерваторы претендуют на 368 мест в парламенте - это уверенное большинство. Лейбористам экзит-полл предсказывает 191 место, это меньше, чем ожидалось.

Если консерваторы по итогам подсчёта голосов будут иметь большинство, это, по всей вероятности, будет означать, что Британия выйдет из ЕС к 1 февраля будущего года, как обещал Джонсон.

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