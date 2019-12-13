Обвиняемый по "московскому делу" Суровцев объявил голодовку в СИЗО

Сергей Суровцев, арестованный по "московскому делу" в конце ноября, объявил голодовку в СИЗО. Об этом "ОВД-инфо" сообщил его адвокат Василий Кушнир.

Суровцева обвиняют в применении насилия к представителям власти во время несогласованной акции в Москве 27 июля в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму.

По версии следствия, Суровцев поднял секцию металлического ограждения и ударил ей бойца Росгвардии, после чего пытался блокировать передвижение других сотрудников правоохранительных органов. Вину он не признаёт. В Следственном комитете заявили, что опознать Суровцева удалось при помощи видеозаписей, а также показаний свидетелей. Ему грозит до пять лет колонии.

Сергею Суровцеву 30 лет. Он работал в различных IT-компаниях и занимался российской спутниковой системой ГЛОНАСС.

После акций протеста 27 июля и 3 августа в Москве за честные выборы в Мосгордуму было возбуждено так называемое "московское дело". Изначально оно расследовалось как дело о массовых беспорядках, затем было переквалифицировано в отношении большинства обвиняемых. По нему арестованы более 20 человек, некоторые из них уже приговорены к различным срокам лишения свободы.​