Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Путин присвоил назначенному губернатору Иркутской области звание генерал-полковника

Игорь Кобзев

Президент России Владимир Путин присвоил назначенному в четверг, 12 декабря, временно исполняющему обязанности губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву звание генерал-полковника внутренней службы.

Указ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Смотри также

Иркутский губернатор Сергей Левченко покинул свой пост

Заместитель главы МЧС Кобзев был назначен на пост главы региона после отставки губернатора области Сергея Левченко. Член ЦК российской Компартии был одним из первых руководителей регионов после восстановления их выборов, выигравший у представителя "Единой России".

По официальной информации Левченко уволился по собственному желанию. Однако его увольнение прогнозировали политологи. После разрушительного наводнения в Иркуткой области летом этого года работу губернатора критиковал Путин, провластные СМИ и участники встреч с президентом. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявлял, что Левченко стал жертвой кампании "чёрного пиара".

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG