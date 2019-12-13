Президент России Владимир Путин присвоил назначенному в четверг, 12 декабря, временно исполняющему обязанности губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву звание генерал-полковника внутренней службы.

Указ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Заместитель главы МЧС Кобзев был назначен на пост главы региона после отставки губернатора области Сергея Левченко. Член ЦК российской Компартии был одним из первых руководителей регионов после восстановления их выборов, выигравший у представителя "Единой России".

По официальной информации Левченко уволился по собственному желанию. Однако его увольнение прогнозировали политологи. После разрушительного наводнения в Иркуткой области летом этого года работу губернатора критиковал Путин, провластные СМИ и участники встреч с президентом. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявлял, что Левченко стал жертвой кампании "чёрного пиара".