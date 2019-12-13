Пожар на авианосце "Адмирал Кузнецов" потушен через сутки после начала

Пожар на российском тяжёлом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" потушен больше чем через сутки после его начала. Об этом заявил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, его цитирует РИА "Новости". На борту корабля работает комиссия по установлению причин катастрофы.

Накануне утром в первом энергоблоке корабля, стоящего на ремонте в Мурманске, произошло возгорание от искры при проведении сварочных работ. Площадь пожара достигла 600 квадратных метров, тлеющая оплётка кабелей спровоцировала выброс едкого дыма. На борту находились 400 человек, один человек погиб, еще 12 пострадали. Ещё один член экипажа пропал без вести.

Тяжёлый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" – единственный авианосец в составе российского флота. Ремонт корабля должен был продолжаться до конца 2022 года, но теперь продлится как минимум на год дольше, отмечают источники "Ведомостей". При этом только оценка ущерба затянется как минимум на несколько месяцев.

Отказаться от единственного авианосца флот не может, отмечает издание. Тогда лётчики палубной авиации потеряют возможность тренироваться в реальных боевых условиях, что помешает российскому флоту использовать корабельную авиацию в будущем.