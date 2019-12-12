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При пожаре на "Адмирале Кузнецове" погиб военнослужащий

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При пожаре на единственном российском авианосце "Адмирал Кузнецов" погиб военнослужащий-контрактник. Его тело было найдено во время осмотра судна. Продолжаются поиски ещё одного пропавшего.

Пожар на "Адмирале Кузнецове" произошёл днём в четверг. Сообщалось о 10-ти пострадавших. Причиной возгорания, по предварительным данным, стало нарушение правил техники безопасности рабочими, которые проводили ремонт. Возбуждено уголовное дело.
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Тяжёлый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" – единственный авианосец в составе российского флота. Он введён в эксплуатацию в 1991 году, принимал участие в военной операции России в Сирии.

В 2017 году, когда крейсер возвращался из Средиземного моря, где участвовал в сирийской операции, произошла авария – он потерял два истребителя при заходе на посадку. После этого "Адмирал Кузнецов" прибыл в Североморск на ремонт. В 2018 году плавучий док, в котором он ремонтировался, затонул.

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