При пожаре на "Адмирале Кузнецове" погиб военнослужащий

При пожаре на единственном российском авианосце "Адмирал Кузнецов" погиб военнослужащий-контрактник. Его тело было найдено во время осмотра судна. Продолжаются поиски ещё одного пропавшего.

Пожар на "Адмирале Кузнецове" произошёл днём в четверг. Сообщалось о 10-ти пострадавших. Причиной возгорания, по предварительным данным, стало нарушение правил техники безопасности рабочими, которые проводили ремонт. Возбуждено уголовное дело.

Тяжёлый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" – единственный авианосец в составе российского флота. Он введён в эксплуатацию в 1991 году, принимал участие в военной операции России в Сирии.

В 2017 году, когда крейсер возвращался из Средиземного моря, где участвовал в сирийской операции, произошла авария – он потерял два истребителя при заходе на посадку. После этого "Адмирал Кузнецов" прибыл в Североморск на ремонт. В 2018 году плавучий док, в котором он ремонтировался, затонул.