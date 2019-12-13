Суд в Пензе в пятницу вынес приговор по делу местной организации Свидетелей Иеговы, на участников которой в прошлом году завели дело об экстремизме.

Владимир Алушкин, которого следствие считает лидером религиозной общины, получил шесть лет колонии общего режима. Об этом сообщает ТАСС, называя подсудимого руководителем ячейки запрещённой в России организации.

Ещё пятеро верующих осуждены условно на два года. Их обвинили в участии в экстремистском сообществе. Прокуратура запрашивала для них условные сроки.

По версии следствия, Алушкин возобновил деятельность ликвидированной местной религиозной организации. Вину ни он, ни остальные осуждённые не признают. Они заявляют, что не состояли в юридически оформленной структуре. Исповедовать идеи Свидетелей Иеговы, по их мнению, законом не запрещено.

Владимир Алушкин и ещё десятки человек были задержаны в середине лета 2018 года после массовых обысков по делу Свидетелей Иеговы в Пензе.