Бывший глава Серпуховского района заявил, что его кормят насильно

Бывшего главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, арестованного по делу о мошенничестве и объявившего голодовку в следственном изоляторе, начали кормить принудительно. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на письмо Шестуна и слова его пресс-секретаря Влады Русиной.
Последняя утверждает, что бывшего чиновника накормили через зонд и сделали капельницы. Русина назвала это нарушением закона со стороны сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. Ведомство пока не прокомментировало эту информацию.
Сам Шестун в письме заявил, что его связали и накормили насильно. По словам заключённого, к нему каждый день вызывают по несколько команд скорой помощи, в том числе – психиатрической, а также угрожают решением о принудительном лечении.
В понедельник Мосгорсуд продлил Шестуну арест до 13 марта 2020 года. Адвокат бывшего главы Серпуховского района заявила, что состояние её подзащитного близко к критическому и он не может встать с постели.
- Александра Шестуна арестовали в июне 2018 года, обвинив в незаконной передаче участков земли под строительство торговых центров. Суд постановил изъять у Шестуна, его супруги и ещё 14 человек и 20 компаний, признанных соответчиками, имущество на сумму 10 миллиардов рублей.
- До ареста Шестун отправлял обращение на имя президента Владимира Путина, в котором заявлял, что администрация Московской области и ФСБ принуждают его сложить полномочия и угрожают сфабрикованными уголовными делами, если он будет препятствовать утилизации мусора на полигоне "Лесная" и разрешит акции протеста местных жителей.
- Находясь в СИЗО, Шестун неоднократно жаловался на пытки и издевательства. В знак протеста он трижды объявлял голодовку, которая прерывалась, когда Шестуна переводили в реанимацию больницы СИЗО "Матросская тишина".
- Экс-глава Серпуховского района объявил сухую голодовку. В конце ноября "Новая газета" опубликовала фото Шестуна из СИЗО, на котором видно, что он катастрофически потерял вес. По результатам последнего врачебного консилиума, который был проведён 28 ноября, дальнейший отказ от приёма пищи и воды чреват для обвиняемого "скорыми витальными нарушениями и неблагоприятным исходом для жизни". УЗИ показало у Шестуна диффузные изменения печени и поджелудочной железы.
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