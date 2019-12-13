Бывший глава Серпуховского района заявил, что его кормят насильно

Бывшего главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, арестованного по делу о мошенничестве и объявившего голодовку в следственном изоляторе, начали кормить принудительно. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на письмо Шестуна и слова его пресс-секретаря Влады Русиной.

Последняя утверждает, что бывшего чиновника накормили через зонд и сделали капельницы. Русина назвала это нарушением закона со стороны сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. Ведомство пока не прокомментировало эту информацию.

Сам Шестун в письме заявил, что его связали и накормили насильно. По словам заключённого, к нему каждый день вызывают по несколько команд скорой помощи, в том числе – психиатрической, а также угрожают решением о принудительном лечении.

В понедельник Мосгорсуд продлил Шестуну арест до 13 марта 2020 года. Адвокат бывшего главы Серпуховского района заявила, что состояние её подзащитного близко к критическому и он не может встать с постели.