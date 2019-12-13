Цап-стартап. Обыски у разработчиков лучшего в мире веб-сервера

Скандал мирового масштаба разгорается сейчас в российской IT-индустрии. К создателям по-настоящему глобального продукта, самого популярного в мире веб-сервера nginx, накануне пришли с обыском сотрудники Следственного комитета. Компания "Рамблер" утверждает, что права на этот сервер принадлежат ей, поскольку его автор, Игорь Сысоев, много лет назад разрабатывал nginx, будучи сотрудником "Рамблера". Большинство из тех, кто комментирует в Сети этот конфликт, уверены: претензии у "Рамблера" возникли только сейчас потому, что компанию Сысоева в этом году купила за 670 миллионов долларов американская компания F5 Networks.

Борислав Козловский

И про стартапы. Инкубатор стартапов в России называется СИЗО.

В три строки: чувак работал в Рамблере системным администратором 15 лет назад (нас тогда с Игорем, кажется, и познакомил Gleb Smirnoff). В свободное время придумал веб-сервер (с открытым кодом, это важно), которым сейчас пользуется примерно полмира. Такой редкий пример полезной программы родом из России, востребованной еще где-нибудь. Его компанию Nginx Inc. с офисами в Сан-Франциско и в Москве Forbes в марте оценивал в 670 млн долларов. То есть совсем скоро у меня появился бы первый знакомый миллиардер.

Сегодня Рамблер (это тот самый "Рамблер", который выгнал из Ленты.Ру команду Тимченко) подумал, что неплохо бы объявить Nginx своей собственностью (спустя 15 лет после того, как его стали разрабатывать). В московский офис Nginx прислали вооруженных ментов, там сейчас обыск, основателю скрутили руки и задержали.

Андрей Шипилов

Otzhat - русский глагол, тонкие оттенки смыслов которого утрачиваются при переводе на другие языки.

Если у вас есть веб-сайт, то с очень высокой долей вероятности он крутится на веб-сервере nginx. На нем сейчас крутится наверное 25% всех сайтов в мире. А если взять самые посещаемые сайты мира, то почти 100%.

А разработан сервер nginx был российским энтузиастом Игорем Сысоевым, который передал свою разработку в общественное достояние (2-пунктная лицензия BSD). Точно также, как в свое время Линус Торвальдс подарил миру разработанный им Linux.

Было это в 2002 году. С тех пор nginx начал победное шествие по миру.

И вот наступил 2019 год. Прошло 17 лет. Российская компания Рамблер вспомнила, что в 2002 году Игорь Сысоев работал в Рамблере. И рассудила, что раз компания в то время владела Игорем Сысоевым, то и собственником всех его разработок тоже является Рамблер.

Итог! В России возбуждено уголовное дело против Игоря Сысоева по обвинению в краже собственности Рамблера.

Илья Вайцман

....ну что же, это было предсказуемо, как минимум. Если пытаешься делать бизнес в России, то ты по жизни должен. И тебя в любой момент могут положить мордой в пол и ограбить, потому что "винтовка рождает власть". И, разумеется, никакой закон не помешает "властям" ограбить предпринимателя, надеяться на это просто глупо.

Представляете, в Москве внезапно завелся жирненький хомячок с сотнями миллионов долларов наличными (на счете). Да его же просто не по понятиям было бы не ошкурить наголо. "Пацаны не поймут."

Единственное, чего я не понимаю, так это причин, по которым Ngnix и его владельцы сидели в России, а не перенесли свою деятельность в более безопасные локации. Это был, как видите, совершенно неоправданный риск.

Юрий Трухин

«Права на веб-сервер Nginx принадлежат компании «Рамблер Интернет Холдинг». Nginx является служебным произведением, разработкой которого с начала 2000-х годов в рамках трудовых отношений с «Рамблером» занимался Игорь Сысоев, поэтому любое использование этой программы без согласия Rambler Group является нарушением исключительного права.

пресс-служба Rambler Group для «Ъ»»

Остановите самолет, я слезу.

Максим Лапшин

Если кто-то не в курсе, то nginx — это софт, который обслуживает веб-запросы всего интернета. Не один из возможных вариантов, а единственный. Всё остальное не выдержало конкуренции по качеству и удобству. <...>

Учитывая качество юристов и документооборота Рамблера, дело скорее всего развалится до суда. Рамблеру очень хочется кусочек тех 670 миллионов долларов, за которые компания F5 купила nginx.

Тяжело сейчас комментировать без опубликованных документов претензии Рамблера, ведь в 2002 действовало чуть ли не советское трудовое законодательство, которое было написано за эпоху до гитхаба и MIT лицензии.

Вызывает удивление поразительная скорость реакции Рамблера. Они не стали разбираться, когда Игорь ушел делать nginx inc. Они не стали разбираться, когда он открывал представительство в штатах. Они умудрились затащить его в ментовку сейчас, после продажи F5, когда его компанию и продукт вдоль и поперек прошерстили настоящие юристы, а не та жалкая имитация, которая наклепала исковое дело.

Это мерзко, подло, грязно и должно быть наказано общественностью.

Дмитрий Можаев

Удивлен реакцией публики. Рамблер, который теперь стоит меньше трети от программки, которую написал один из бывших сотрудников, должен с этим просто так смириться?) Это значит признать свою ничтожность раз и навсегда и вовеки.​

Многие комментаторы сходятся во мнении, что репутация "Рамблера" после этого скандала похоронена навсегда - и на будущих инвестициях в российские IT-компании он тоже может отразиться самым непосредственным образом. Звучит и вопрос, что обо всем этом скажет новый владелец крупного пакета акций "Рамблера", "Сбербанк" (и его руководитель Герман Греф).

Михаил Токовинин

Рамблер vs. Nginx - катастрофа. Уже не важно чем закончится, последствия для ит-рынка будут плохие (могут быть ужасные)

И все это вытворяют не какие-то злые siloviki, а вполне себе «прогрессивные коллеги».

Марат Мамяшев

Вообще мусора в очередной раз выстрелили себе в ногу от жадности, совершив пиар-просос глобального масштаба. Посмотрим, что выдаст отечественное ИТ завтра после перегруппировки. А так же будет интересно, как там представитель владельца 46% акций Рамблера (читай Греф) будет вести себя на RIW.

Есть, впрочем, и предположения, что появление претензий к Сысоеву и nginx связано именно с покупкой "Сбербанком" части "Рамблера".

Константин Жуков

Скорее всего это не Рамблер, а юристы покупателя пошерстили, как актив новый пошевелить.

Дмитрий Завалишин

Как, скорее всего, было. Собственник (в лице не приходящих в сознание юристов) заглянул в актив по имени Рамблер и спросил громогласно - а кто это тут у нас просрал долю в nginx? "Мне кабздец", подумал кто-то оставшийся с тех пор, и подал в суд на nginx. И если суд решит, что nginx рамблеру ничего не должен, то никто не виноват. Суд же решил. А если решит, что должен, то и вообще все в шоколаде. Суд же решил.

Привыкайте. Так будет всегда.

Это, по сути, не так и плохо. Это значит, что в стране осознана ценность технологических активов и за них начали бороться.

А что nginx его выиграет - я не сомневаюсь. Держу за коллег пальцы. Если нужна сторонняя независимая экспертиза показать, что код со времён рамблера переписан на 1000% - готов выступить экспертом.

Не стоит, впрочем, забывать, что заявление было подано не в суд, а в полицию - и именно этим история Сысоева так непохожа на нормальные патентные разбирательства, которых много и на Западе. Обыски прошли не только в офисе компании Nginx, но и дома у ее сотрудников, а основателей компании продержали в полиции до вечера и перед тем, как отпустить, отобрали у них телефоны и ноутбуки.

Филипп Кулин

Есть некоторая проблема в фактах. В суд никто не подал. Отсюда можно заново начать повествование

Роман Фролин

Может быть, всё же такие дела в арбитраже решать, без маски-шоу?

Сергей Грибов

В целом все так, но ничего, что ни в одной нормальной стране мира такие вопросы не решаются тем, что человека превентивно крутят и сажают?

Борис Тоботрас

Этот "кто-то" не "подал в суд на nginx", а решил, что будет нормально начать с того, что Сысоева положат мордой в пол и подержат немного в КПЗ. Это меняет оценку его действий.

Елизавета Осетинская

Да, у меня была парочка героев в РН [программа "Русские норм" - ред.], которые пару лет писали код сидя в ФБ и других прекрасных местах, а потом понимали, что все -стартап отнимает силы и время, отказывались от бонусов и шли делать свое уже в виде компании. Сейчас стоят сотни лямов долларов. Странно, что Марк их не сажает. В самом кровавом случае это коммерческое разбирательство

Борислав Козловский

Про стартаперов важно понимать вот что: когда они придумывают свой продукт, они редко безработные без прописки. Брин и Пейдж были студентами Стэнфорда, когда придумали Google, а половина стартапов Долины - проекты бывших сотрудников Google. И ни Google, ни Стэнфорду не приходит в голову объявлять своим всё, что понапридумывали их сотрудники, по принципу "девушка моего холопа - моя девушка".

Владимир Капустин

Теперь в Рамблер просто хлынут лучшие кадры...

Другие IT-компании не теряют времени зря.

Глеб Кудрявцев

Если вы разработчик, который работает в Рамблере, и в шоке от того, какую дичь они творят - велкам в Skyeng, у нас полно вакансий, адекватная удаленка и сильные коллеги 🙂

Звучат и призывы бойкотировать не только "Рамблер" как работодателя, но и многочисленные сервисы этой компании.

Олег Артамонов

Про Рамблер и Nginx, тезисно.

1. Нет никаких оснований полагать, что код Nginx принадлежит Рамблеру. Во-первых, Сысоев вообще работал там сисадмином, а не программистом, во-вторых, Nginx не то чтобы был совсем неизвестен предыдущие 15 лет — Рамблер, однако, молчал.

2. Сейчас Рамблер совершает очевидную операцию шантажа — если вчера у него не было повода для разговора с F5 (владелец Nginx) о выплате отступных, то теперь он есть.

3. Поводом является не потенциально выигранный суд (ещё не факт, что Рамблер его выиграет), а вероятность помещения обвиняемых в СИЗО на неопределённый срок. См. дело Калви.

4. Всё это случилось сейчас, а не весной, когда F5 купил Nginx, потому что на подготовку документов на подачу в следственные органы и убеждение этих органов и надзорных над ними органов нужны месяцы целенаправленной работы.

5. Всё это говорит нам, что в Рамблере процесс санкционирован на самом верху.

6. Основная проблема во всём этом — не в «преступной власти» и «царящей в стране атмосфере ненависти», а в общем <пофигизме>. Не только судам <пофиг>, как и для чего их используют, но, по большому счёту, всем — подобный шантаж становится невозможен, если репутационные потери превысят прибыль.

Как вы думаете, многие рекламодатели сейчас отвернутся от Афиши, Ленту.ру, Ливжурнала, Газеты, Секрета Фирмы, Мосленты и собственно Рамблера?

Ожидаете ли вы, что завтра какой-то из этих проектов останется без существенной части коллектива, потому что люди дружно положат заявления «по собственному» на стол начальнику?

Но хотя бы вы, как пользователи этих сервисов, отвернётесь? Не «да какая разница, ну что я там один, и вообще мне их гугль выдаёт, а где я ещё расписание кино найду», а вот вообще больше не пользоваться сервисами Rambler&Co с этого момента?

Георгий Михайлец

Я, честно говоря, не знаю, кто там прав в замесе Рамблер vs Nginx. Мне, честно говоря, трудно судить об адекватности действий родных правоохранителей. Но вот скажите честно, милые люди, призывающие к разрушению Рамблера: а придет к вам завтра Александр Леонидович Мамут, уважаемый, причем не извинений за базар неудачный в фейсбуке просить, а на работу козырную звать, контракт хороший предлагать или там терм-шит на край стола класть - а вы такие откажетесь, потому что Рамблер - курва, на Нгинкса напал подло, бойкот ему и обструкция? Не мне скажите, себе.

(и не <врите> - зчркнт)

Ваш Жорж Непримиримый, храни меня Господь от соблазнов офферами из Рамблера.

Павел Кушелев

Ну то есть рамблер многими уже много лет воспринимается, как отстой, что увеличивает цену закупки на рынке нормального человека. Теперь им придется платить еще больше, и потому что спорят с милицией в кармане, и потому что еще больший отстой. Ну и внутри люди себя некомфортно должны чувствовать, легче на офферы соглашаться. С нджинкса нужно стрясти и эту разницу, и на юрспоровождение, и прибыль же нужна - или зачем воротить-то все.

Михаил Белошапка

Может быть, товарищи просто решили добить Рамблер? Ну, чтобы никто не мучался.

Такой беспримесной квинтэссенции репутационных потерь не было просто нигде и никогда.

Максим Мошков

Со стороны выглядит, как самоубийство с целью наживы.

О конфликте много пишут и западные медиа - что неудивительно, если учесть, что на серверах на основе nginx работают серверы таких компаний, как Netflix, Facebook, Dropbox, Airbnb и многих других. Однако пресс-секретарь Рамблера комментировать его не стал, сославшись на плохое знание английского.

Многие сотрудники Рамблера, бывшие и нынешние, тоже считают, что компания зря затеяла тяжбу с Сысоевым.

Олег Бартунов

Бред, Игорь работал у нас сисадмином и в его обязанности не входило писать софт!

Соня Соколова

Десятки постов в поддержку Игоря - от гендира, от его непосредственных начальников, от сотрудников. Рамблер, вы идиоты.

В поддержку Сысоева выступил и бывший исполнительный директор Rambler Игорь Ашманов.

От Ашманова, который обычно выступает во всех спорах с радикально провластных позиций, такого никто не ждал.

Николай Данилов

Я искренне удивлён

Андрей Лошак

впервые лайкаю слова Ашманова

Денис Самсонов

Вот тут бы сказать, что если Ашманов против колхозов, то я за. Но <черт побери>, не тот случай. Все против колхозов.

Игорь Белкин

Я: Не могу представить ситуацию, в которой Ашманов будет для меня выглядеть хорошим парнем.

Rambler: подержи мое пиво

Елизавета Осетинская

близка к тому, чтобы разбанить Ашманова. еще не поступил, но хотя бы написал по-человечески

Сергей Петренко

Комментарий такой, как будто и не было всех этих лет с православием, народностью и крымнашем. Можно этого Игоря оставить, а остальные экземпляры дезавуировать?

Кто-то, впрочем, предполагает, что Ашманов вступился за Сысоева оттого, что видит в нем "своего".

Алексей Скалий

Для полной картины таки надо добавить, что основатель Nginx Игорь Сысоев, несмотря на то, что создал фирму для продвижения в США и потом продал ее F5 за очень много денег, всегда был адским ватником, рассказывал о тупых американцах и великой России - я когда его интервью редкие читал, не понимал его. Пожелаем же ему покушать российского величия в СИЗО намбер ту в Бутырках-Лефортово и все же сбежать к своим деньгам в США, пусть и отдав две трети в качестве откупа.

Еще одна версия, часто звучащая в комментариях - Ашманов, вероятно, и сам мог бы оказаться на месте Сысоева.

Павел Синяков

В Рамблере только ленивый не делал в рабочее время собственные проекты. Возможно и сам Ашманов, потому и бомбит его.

Соня Соколова

Достаточно посмотреть, в каком году была создана компания "Ашманов и партнёры". И сопоставить даты ее основания с датами работы Игоря в Рамблере.

Что, кстати, не отменяет его правоты.

Katya Kermlin

Писать не мешки ворочать, конечно. Но наверное это показатель, что у государства в этом конфликте интереса нет, скрепы ни на чьей стороне

Однако есть и версия, что интересы государства здесь все же замешаны.

Леонид Волков

Что думаю по делу nginx.

Ну то есть сразу скажу — мое гадание на кофейной гуще, но.

Смотрите сами: претензии смехотворны, это понятно. При этом работают буквально как по «делу ФБК», никто никаких повесток не присылает, вместо этого одномоментно обыски, задержания, аресты счетов. Из-за чего? Из-за возникших 15 лет назад и внезапно вспомнившихся претензий по авторским правам, оцененным в 51 млн рублей? Ну кам он. В конце концов, Сысоев эти 51 млн рублей может из кармана достать и отдать. После экзита это для него не могут быть большие деньги.

Поэтому я ставлю на то, что дело именно в той инфраструктурной роли, которую nginx играет для современного интернета. Я не говорю, что это возможно или невозможно (опенсорсный проект же!), но говорю, что вполне могу себе представить, как ФСБшники, которым поставлена задача научиться точечно отключать интернет в России к выборам в Госдуму 2021 года (а то, что такая задача поставлена, мы знаем на 146%), и которые не знают, как к этой задаче подступиться, могут в отчаянных поисках наткнуться на гениальную мысль — а давайте мы Игоря Сысоева схватим, поприжмем, попрессуем, и выпустим из СИЗО в обмен на согласие посотрудничать.

Андрей Янпольский

они могут верить, что у Сысоева есть «ключи безопасности» или, что в nginx встроены «жучки». Дальше по этой логике, они хватают человека и требуют «ключи»

Кроме того могут и акции компании просить или тупо бабки - почему нет? Контролировать IT бизнес, сажая туда «своего человека» сложно, но зато можно владельца просто ограбить. Я все ждал, когда они до этого додумаются.

Но Ашманов - не единственный провластный комментатор, выступивший в защиту Сысоева.

Кристина Потупчик

Дорогой Рамблер, если у вас в постановлении об обысках написано о том, что факты «установлены» - ну ок, покажите документы, по которым человек разработал программу в рабочее время по вашему поручению. Покажите вообще трудовой контракт с ним. Покажите материалы, которые доказывают вашу правоту.

Иначе ситуация выглядит как? Ваш экс-сотрудник сделал отличную полезную штуку, которая много лет, подчеркиваю, не имела вообще коммерциализации. А полгода назад продал ее за отличные деньги — ага, хорошие штуки должны нормально стоить. Плюс 670 лямов долларов.

И только спустя полгода после успешной сделки, спустя 17 лет после начала разработки проекта, вы вообще возбудились. И требуете сейчас 50 лямов рублей. Ага, вот только люди, которых обокрали, требуют немного другие суммы. Люди, которых обокрали, предъявляют доказательства. Люди, которых обокрали, решают свои проблемы гражданско-правовым образом, а не пишут доносы в 11 отдел ГСУ МВД по Москве, и не позорят остальных силовиков подобными обысками.

Покажите документы. Или не трогайте айтишников. Это, пока что, самый ценный российский актив. За который, уверена, готовы вступиться первые лица, тем более, что прямая линия уже совсем скоро.

Под "прямой линией" Потупчик подразумевает большую пресс-конференцию Путина, которая пройдет 19 декабря. Собирается ли кто-нибудь задать на ней вопрос о конфликте "Рамблера" и Nginx, пока неизвестно - как и то, есть ли у Потупчик поводы для уверенности, что "первые лица" вступятся за айтишников. Но по крайней мере многие впервые в жизни узнали, что лучший веб-сервер в мире написал в свободное от работы время российский программист.

​Михаил Белошапка

Нет худа без добра. Теперь каждая собака знает, что такое nginx.

Демьян Кудрявцев

А ведь на самом деле многие люди сегодня впервые услышали фамилию Сысоева. Вот тут совсем недавнее интервью, чтобы вы поняли на кого наехали. В давние времена начала русского интернета, когда удавалось находить таких, я говорил про них "сам и ботаник и цветок". Почва у него временно говно, но это переменится.

Александр Горный

Просится написать, что комментарии излишни, но они не излишни.

Сысоев сделал для страны в 1000 раз больше, чем обычный человек. По смыслу и духу он - герой России. Любая форма его преследования - хуже чем преступление, это ошибка.

Юрий Синодов

Это было бы красиво: вызывают Сысоева завтра в Кремль, дают "Героя России"



Юристы, думаю, крепко задумаются. А полицейские даже думать не будут. ​