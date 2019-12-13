"Фонтанка" назвала имя ещё одного участника расправы над сирийцем

Издание "Фонтанка" назвало имя ещё одного россиянина - предполагаемого участника убийства дезертира из армии Башара Асада в Сирии. Утверждается, что запечатлённый на видеозаписи человек живёт в Пскове и связан с частной военной компанией российских наёмников "Вагнер".

В 2017 году в интернете появилось видео, где четыре человека избивают ещё одного кувалдой, а затем глумятся над его трупом. По информации "Настоящего Времени", убитым был уроженец Сирии, дезертировавший из сирийской армии, Мохаммед Таха Исмаил Аль-Абдулла (он известен также как Хаммади Таха Аль-Бута).

СМИ называли имена двух участников убийства. Это бывший полицейский из Ставрополя Станислав Д., а также гражданин России и Молдавии Владислав А.

"Фонтанка" изучила записи и ранее уже пришла к выводу, что на ней запечатлён также бывший военный из Брянска Руслан Ч. А в пятницу был опубликован материал, в котором утверждается, что ещё один участник расправы – житель Пскова, ветеран боевых действий в Дагестане Владимир Б.

По данным издания, в 2012-2014 годах Владимир служил в бригаде спецназа. В этой же бригаде спецназа до 2013 года служил Дмитрий Уткин с позывным "Вагнер" – предполагаемый лидер российской частной военной компании. Авторы статьи считают, что Владимир стал сотрудничать с ЧВК в 2015 году, у него был позывной "Сайга".

Издание утверждает, что Владимир был в списке пассажиров, зарегистрированных на рейс Ростов – Дамаск в январе 2017 года. В июне того же года он вернулся из Сирии. Владимир не подтвердил "Фонтанке", что служил в Сирии и был членом ЧВК Вагнера, и заявил, что был только в Дагестане во время службы в российской армии.

По данным "Фонтанки", всего в убийстве участвовали шесть человек. СМИ предположило, что уже упоминавшийся Владислав А. – это Владислав Апостол. Сообщалось, что он погиб в Сирии в ночь на 8 февраля 2018 года в результате авиаудара американских ВВС. Имя еще одного возможного участника убийства – Джахонгир М. Он уроженец Таджикистана, но получил гражданство России. Он мог трижды бывать в Сирии во время военных действий, пишет издание.

Руслан Ч. из предыдущего расследования "Фонтанки" отрицал своё участие в боевых действиях, а после выхода статьи обещал обратиться в правоохранительные органы, так как речь идет о "подозрениях в убийстве с особой жестокостью". Уведомление об иске в редакцию не поступило. При этом издания медиагруппы "Патриот", которую, как и ЧВК Вагнера, связывают с предпринимателем Евгением Пригожиным, стали обвинять "Фонтанку" с распространении недостоверной информации.