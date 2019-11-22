"Фонтанка" обнаружила ещё одного наёмника из видео с убийством сирийца

Издание "Фонтанка" опубликовала материал, в котором утверждается, что журналистам удалось обнаружить ещё одного предполагаемого участника жестокой расправы над сирийцем наёмниками "ЧВК Вагнера". Ранее "Новая газета" выпустила расследование, в котором утверждается, что российские наёмники могут быть причастны к пыткам и убийству жителя Сирии снятым на видео.

Согласно информации "Фонтанки" одного из участников расправы зовут Руслан, ему 39 лет и он бывший военный из Брянска, принимавший участие в боевых действиях в Чечне. На групповой фотографии из Сирии его якобы опознал "широкий круг знакомых из Брянска". В издании также утверждают, что у них есть информация о загранпаспорте предполагаемого наёмника. Согласно документу в 2017 году он регистрировался на чартерный рейс в Сирию.

Сейчас Руслан занимается патриотическим воспитанием молодёжи и соревнованиями для школьников. "Фантанке" удалось связаться с ним. Собеседник заявил, что в Сирию не летал и с наёмниками "ЧВК Вагнера" не связан. Он пообещал прислать последние три цифры своего загранпаспорта, чтобы опровергнуть информацию издания. Однако согласно скриншотам переписки Руслан так этого и не сделал.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал "шокирующим" материал "Новой газеты" о жестоком убийстве сирийца, в котором, предположительно, участвовали бойцы российской "частной военной компании Вагнера". Он не стал комментировать, будут ли российские следственные органы проводить расследование по факту публикации.

По словам Пескова, российские правоохранительные органы будут расследовать информацию "Новой газеты", если "посчитают необходимым".

На видеозаписи, опубликованной "Новой газетой" (её фрагменты публиковались в Сети ранее), несколько говорящих по-русски людей в униформе, забивают жертву кувалдой, затем отрезают ей голову ножом, отрубают руки лопатой, вешают тело за ноги и поджигают, сопровождая свои действия смехом и одобрительными возгласами.​

Издание провело расследование видеозаписи убийства и установило, что один из четырёх предполагаемых убийц – служивший в группе разведки "ЧВК Вагнера" Станислав Д. Его фамилию "Новая газета" не раскрыла в целях безопасности его семьи. Также "Новая газета" сообщила, что ранее Станислав Д. служил в полиции Ставрополя.

По данным арабских СМИ, убитого сирийца зовут Мохаммед Таха Исмаил Аль-Абдулла. Его мобилизовали в резерв сирийской правительственной армии, откуда он дезертировал, но был пойман. Убийство, предположительно, произошло в 2017 году в районе месторождения Шаир в сирийской провинции Хомс.