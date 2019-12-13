Фирме отказали в торговой марке, использующей псевдоним Путина

Российский суд по интеллектуальным правам отклонил иск компании "Интеллект и право", которая попыталась оспорить отказ Роспатента зарегистрировать торговую марку "Псевдоним Платов". Об этом сообщает в пятницу "Медуза" со ссылкой на опубликованное 11 декабря на сайте суда решение.

Причиной отказа стало совпадение товарного знака с псевдонимом Владимира Путина, который он использовал во время его учёбы в разведшколе КГБ.

В 2017 году компания "Интеллект и право" обратилось в Роспатент с заявкой на регистрацию товарного знака "Псевдоним Платов". Ей, однако, было отказано. Роспатент указал, что словосочетание "псевдоним Платов" "неразрывно связано с главой государства" и его использование наделило бы компанию необоснованным преимуществом перед другими участниками рынка.

В апелляции компания указала, в частности, на прецедент регистрации торгового знака "Путинка" – речь идёт о водке. Однако суд по интеллектуальным правам встал на сторону Роспатента. Помимо прочего он указал, что регистрация товарного знака будет противоречить "общественным интересам, принципам гуманности и морали". В решении суда указано, что обстоятельства, относящиеся к биографии президента, "имеют важное значение для формирования общественного мнения о личности главы государства, что прямо затрагивает общественные интересы".

Путин рассказал о том, что у него был псевдоним "Платов", в 2017 году в беседе с учениками образовательного центра "Сириус" в Сочи.