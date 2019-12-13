Воронежский Дом актёра в одностороннем порядке отказался предоставить местному отделению КПРФ площадку для проведения мероприятий, приуроченных к 140-летию Иосифа Сталина. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

В начале декабря в городе были развешены плакаты с портретом Сталина и приглашением прийти на юбилей "вождя великой державы" 21 декабря. Они и послужили причиной отмены договорённости с КПРФ. В доме актёра заявили, что отделение партии не разъяснило характер мероприятия.

Против празднования выступили представители городского театрального сообщества. Руководство Дома актёра присоединилось к этой позиции и заявило о недопустимости проведения такого мероприятия на своей сцене.

Более тысячи человек подписали открытое письмо с требованием не допустить празднования 140-летия Сталина в Доме актёра. Представитель воронежского обкома КПРФ назвал проблему искусственной и заявил, что коммунисты будут искать новую площадку.