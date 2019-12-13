Иркутский обком КПРФ призвал к отставке Путина

Иркутская областная организация КПРФ призвала к отставке президента России Владимира Путина и правительства Дмитрия Медведева. Так она отреагировала на отставку губернатора Иркутской области, представителя КПРФ Сергея Левченко.

Об отставке было объявлено в четверг. В Кремле заявили, что Левченко ушёл с поста по собственному желанию.

Сам Левченко в обращении к жителям области написал, что решил уйти в отставку, "поскольку в сложившейся ситуации это будет лучше для жителей Иркутской области". Он отметил, что в последнее время в СМИ в его адрес "льётся много грязи", но прямо не обвинил Путина или Кремль в давлении на него.

В заявлении Иркутского обкома КПРФ говорится, что "федеральный центр" вынудил его в отставку, а сама отставка названа "омерзительной кремлёвской спецоперацией по увольнению Левченко".

Официального заявления руководства КПРФ в связи с отставкой Левченко не было. При этом в твиттере лидера партии Геннадия Зюганова несколько последних записей посвящены защите Левченко от необоснованной, по мнению Зюганова, критики. Эти записи были сделаны ещё до отставки Левченко.

14 декабря коммунисты намерены провести в разных городах России акции протеста под лозунгом "За права трудового народа! За смену курса и против информационного террора!". Планировалось, что одним из лозунгов будет защита Левченко, однако в своём комментарии от 12 декабря Зюганов о бывшем губернаторе не упоминает.

Левченко в последние месяцы критиковали в СМИ, критика также звучала со стороны российских чиновников, включая вице-премьера Виталия Мутко и лично Владимира Путина. Она была связана главным образом с проблемами при ликвидации последствий летнего наводнения в Иркутской области. В лояльных Кремлю телеграм-каналах выдвигались версии о том, что Левченко будет предложено уйти в отставку, чтобы избежать увольнения из-за "утраты доверия" президента.

Исполняющим обязанности главы Иркутской области назначен Игорь Кобзев, бывший замглавы МЧС. Президент России в пятницу присвоил ему звание генерал-полковника внутренней службы.