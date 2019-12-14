Только восемь фильмов из 68, получивших господдержку, окупились в прокате с января по ноябрь 2019 года, подсчитало агентство РБК на основе открытой статистики Фонда кино.

В прошлом году за аналогичный период в прокате окупились девять из 54 лент, производство которых было поддержано государством, то есть коммерчески успешной оказалась каждая шестая.

Из 38 фильмов, которые с 2015 года получили по 100 миллионов рублей поддержки и больше, 14 картин собрали меньше, чем в них вложило государство, подсчитали ранее "Ведомости". Минкульт выделяет около 30 млн рублей на один проект, это безвозвратные средства. Создатели фильмов, получившие поддержку, не обязаны выпускать их в кинотеатрах, на ТВ или участвовать в фестивалях.

С 2006 года шесть фильмов, на которые выделило деньги государство, вообще не были сняты, обращало внимание издание "Медуза". Комментируя эту ситуацию, глава департамента кинематографии Минкульта Ольга Любимова заявила изданию, что в этих случаях статистика "очень понятная". "Там две трагедии, два жулика и две дуры", — сказала она.