Москва за 10 лет вывезет 24 миллиона тонн мусора на свалки в Калужскую и Владимирскую область, следует из проекта территориальной схемы обращения с отходами. Ещё 11 свалок — комплексов переработки отходов — будут работать в Подмосковье. В том же регионе с 2022 года столичный мусор будут принимать четыре мусоросжигательных завода. С планами города ознакомилась газета "Коммерсантъ".

О планах Москвы вывозить мусор в регионы России после протестов против свалок в Подмосковье писало в ноябре прошлого года издание "Медуза". По данным министерства экологии Московской области, из 55–60 млн тонн всех твердых бытовых отходов, создающихся в России за год, 7,9 млн тонн приходится на Москву. Тогда предполагалось, что отходы примут семь регионов России.

Фигурировавший в планах прошлого года полигон "Шиес" в Архангельской области в новой схеме не упомянут, пишет "Коммерсантъ". Строительство полигона вызвало массовые протесты в регионе и в соседней республике Коми. Зато в планы вернулось строительство новых полигонов в Подмосковье.

Из 13 действующих подмосковных полигонов в схему попали лишь "Алексинский карьер" рядом с Клином и "Храброво" около Можайска. Размещать мусор планируется так же на комплексах переработки отходов в Егорьевске, Кашире, Коломенском, Рошале и деревнях Храброво, Ясенево, Шеметово и Аннино. Мусор на 11 новых свалок будут вывозить уже со следующего года, хотя сейчас запущены только четыре из них.

Также с 2022 года мусор будут свозить на четыре мусоросжигательных завода в Наро-Фоминске, Солнечногорске, Воскресенске и Ногинске. В соглашении с Подмосковьем говорится, что до 2030 года туда будет поступать 3,4 миллиона тонн московского мусора.

Владимирский губернатор Владимир Сипягин обещал не допустить ввоз мусора из Москвы в регион. Однако согласно территориальной схеме регион получит 9 миллионов тонн отходов до конца 2029 года. Где они будут размещены — пока неизвестно. Калужская область разместит более 15 миллионов тонн в экотехнопарке в Износковском районе, открытым губернатором Анатолием Артамоновым вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным в пятницу.