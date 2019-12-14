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Поверх барьеров с Игорем Померанцевым. В коляске я слушал цыганскую музыку
Мир
"Это было похоже на бойню"
34 минут(ы) назад
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Сенат США принял резолюцию о геноциде армян в Османской империи
"Это было похоже на бойню"
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