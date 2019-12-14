Кремль прокомментировал прошедший в Париже 9 декабря саммит "нормандской четверки". Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, встреча не привела к "судьбоносному прорыву". "Возобновился ли "нормандский" формат после изрядного перерыва? Да. Достигнут ли судьбоносный прорыв? Нет", – сказал Песков в эфире Первого канала.

Инициатором проведения нового саммита в "нормандском формате" был президент Украины Владимир Зеленский, одним из главных предвыборных обещаний которого было прекращение войны в Донбассе. На переговорах в Париже Зеленский впервые лично встретился с президентом России Владимиром Путиным. Их двусторонние переговоры продолжались несколько часов. Зеленский по итогам на вопрос одного из украинских журналистов "Кто кого?" ответил: "Давайте скажем, что ничья".

По итогам саммита в Париже сообщалось, что стороны договорились до конца года обеспечить режим прекращения огня на востоке Украины, а также обсудили обмен пленными. Но о каких-либо новых мерах для прекращения войны, не известно.

Кроме этого, стороны не смогли договориться о проведении выборов в так называемых "ДНР" и "ЛНР". Киев настаивает на том, чтобы голосование проводилось уже после того, как ему вернут контроль над границей с Россией. Москва утверждает, что это противоречит Минским соглашениям.