Всемирная конференция ООН по климату была продлена на один день из-за того, что её участники не смогли согласовать итоговое документы мероприятия. Как сообщает Reuters, переговоры длились всю прошлую ночь, но в итоге исполнительный директор Greenpeace Дженнифер Морган заявила, что подготовленные тексты соглашений "абсолютно неприемлемы". По е словам, Чили – страна, которая председательствует на форуме в этом году – встала на сторону тех, кто загрязняет окружающую среду, а не на сторону обычных людей.

Споры возникли из-за того, какие климатические цели должны быть поставлены на 2030 год. Европейский союз ранее призывал участников конференции ООН взять на себя более смелые обязательства по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу. Однако большинство стран с развивающейся экономикой не пошли на это. Всего в конференции ООН по климату участвуют представители почти 200 стран. Ученые говорят, что если мировые лидеры в ближайшее время не смогут договориться о сокращении выбросов, пропадут даже те слабые надежды на предотвращение катастрофического повышения температуры на Земле, которые есть сейчас.

Изначально Всемирная конференция ООН по климату должна была пройти в Сантьяго – столице Чили. Однако из-за массовых протестов в этой стране, форму перенесли в Мадрид. В начале декабря на конференции выступила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Она заявила, что Вашингтон по-прежнему привержен борьбе с глобальным потеплением – несмотря на решение президента Дональда Трампа вывести страну из Парижского соглашения по климату.

К проблеме глобального потепления в этом году приковано особое внимание. В частности, из-за всемирных климатических забастовок школьников, которые начала в Швеции 16-летняя Грета Тунберг. В этом месяце журнал Time назвал её "человеком года". В сентябре Тунберг выступила на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке. Она обвинила политиков в том, что они "украли у неё детство", не заботясь об окружающие среде и благополучии будущих поколений.