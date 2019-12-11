Журнал Time назвал Грету Тунберг человеком года

Журнал Time назвал человеком года 16-летнюю Грету Тунберг - шведскую школьницу, получившую глобальную известность как организатор массовых акций, призванных убедить политиков обратить внимание на проблему изменения климата.

Фото Тунберг помещено на обложку журнала.

Редакция отметила не только вклад Тунберг в борьбу с изменениями климата, но и то, что она стала примером для многих представителей своего поколения в разных странах, вовлекла их в общественную деятельность.

Грета Тунберг получила известность в прошлом году как организатор так называемых забастовок школьников - по её примеру в Швеции школьники начали по пятницам вместо уроков проводить акции с призывами бороться с изменениями климата. В нынешнем году это движение распространилось и на десятки других стран мира. В нескольких глобальных уличных акциях в защиту природы участвовали миллионы людей.

В сентябре Тунберг выступила на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке, она обвинила политиков в том, что они "украли у неё детство", не заботясь о благополучии будущих поколений. Выступление вызвало живой отклик - Тунберг как превозносили, так и критиковали. Среди её критиков оказались президент США Дональд Трамп, президент России Владимир Путин и бразильский президент Жаир Болсонару. Тунберг, однако, нашла общий язык, например, с бывшим президентом США Бараком Обамой и канцлером Германии Ангелой Меркель. Сейчас она участвует в работе климатического саммита в Мадриде, приплыв в Европу из Америки на катамаране - она избегает авиаперелётов.