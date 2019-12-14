КНДР: новые испытания направлены на сдерживание США

Новые военные испытания в КНДР направлены на подавление ядерной угрозы со стороны США. Об этом, как пишут местные СМИ, заявил глава Генштаба страны. По его словам, "враждебные силы", включая Соединённые Штаты, должны воздержаться от провокаций Северной Кореи, если они хотят встретить Новый год мирно.

Ранее в субботу стало известно, что КНДР провела новые испытания на своём военном полигоне. Что именно испытывалось, точно неизвестно. Но по данным СМИ, речь идёт о тестах жидкостного двигателя для

межконтинентальных баллистических ракет.

Reuters пишет, что лидер КНДР Ким Чен Ын установил крайний срок для переговоров с США – на конец этого года. Он заявил, что если Вашингтон не согласится на уступки, Пхеньян может пойти по некоему "новому пути".

Президент США Дональд Трамп и Ким Чен Ын за последние годы встречались трижды – это были первые в истории встречи американского и северокорейского лидеров. КНДР приостановила ядерные испытания, однако договорённость о её разоружении так и не достигнута.