В Севастополе затонул плавучий док с российской подлодкой

В Севастополе в аннексированном Крыму минувшей ночью затонул плавучий док, в котором находилась списанная российская подводная лодка Б-380.Об этом со ссылкой на источник сообщает "Интерфакс".

По данным агентства, инцидент мог произойти по причине технического состояние дока. При этом сама подлодка уже всплыла на поверхность. Информации о пострадавших нет. Собеседник "Интерфакса" также утверждает, что затопленное имущество не принадлежало Черноморскому флоту. Другие подробности пока неизвестны. Сообщается лишь, что плавучий док, о котором идёт речь был заложен ещё в 1938 году.

Подводную лодку Б-380, носившую раньше имя "Горьковский комсомолец", спустили на воду в 1982 году. Через девять лет после этого корабль направили на капитальный ремонт в Севастополе.

После развала СССР Украина отказалась от субмарины из-за её плохого технического состояния. С тех пор подлодка находилась на ремонте, который так и не был завершён. Хотя ещё в 2012 году Министерство обороны России оплатило необходимые расходы. Планировалось, что Б-380 переквалифицируют в учебную. Однако к весне 2016 года от этих планов отказались, а Минобороны объявило тендер на утилизацию корабля.