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В Севастополе затонул плавучий док с российской подлодкой

Подводная лодка Б-380 в ПД-16. Севастополь. Южная бухта.

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В Севастополе в аннексированном Крыму минувшей ночью затонул плавучий док, в котором находилась списанная российская подводная лодка Б-380.Об этом со ссылкой на источник сообщает "Интерфакс".

По данным агентства, инцидент мог произойти по причине технического состояние дока. При этом сама подлодка уже всплыла на поверхность. Информации о пострадавших нет. Собеседник "Интерфакса" также утверждает, что затопленное имущество не принадлежало Черноморскому флоту. Другие подробности пока неизвестны. Сообщается лишь, что плавучий док, о котором идёт речь был заложен ещё в 1938 году.

Подводную лодку Б-380, носившую раньше имя "Горьковский комсомолец", спустили на воду в 1982 году. Через девять лет после этого корабль направили на капитальный ремонт в Севастополе.

После развала СССР Украина отказалась от субмарины из-за её плохого технического состояния. С тех пор подлодка находилась на ремонте, который так и не был завершён. Хотя ещё в 2012 году Министерство обороны России оплатило необходимые расходы. Планировалось, что Б-380 переквалифицируют в учебную. Однако к весне 2016 года от этих планов отказались, а Минобороны объявило тендер на утилизацию корабля.

Утренняя зарядка на Б-380. Севастополь, 1 ноября 1991 г.
Утренняя зарядка на Б-380. Севастополь, 1 ноября 1991 г.

  • В прошлом году в России затонул плавучий док, в котором ремонтировался единственный в стране авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". На прошлой неделе на корабле произошёл пожар, два человека погибли, ещё 12 пострадали.
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