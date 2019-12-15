"Россия-1" заглушила слово "протесты" во время выступления Би-2

На государственном телеканале "Россия-1" заглушили слово "протесты" во время вступления группы "Куртки Кобейна" – стороннего проекта группы Би-2. На это обратил внимание телеканал "Дождь". "Куртки Кобейна" выступали на вручении российской национальной музыкальной премии "Виктория". Церемонию показали в эфире вечером 13 декабря. В субботу запись концерта опубликовали в ютьюбе.

В песне "Люди на эскалаторе" есть такие строчки: "Если чуть светлей проспекты и нежней протесты юношей в пуловерах, смейся на таких контекстах..." Однако в эфире "России-1" приглушили слово "протесты" таким образом, что остались слышны только первые и последние буквы. В итоге зрители услышали "про...сты", а на экране в этот момент показывали крупные планы сидящих в зале и общий план музыкантов.

Летом этого года в Москве прошли акции оппозиции, в которых участвовали десятки тысяч человек. Федеральные каналы их проигнорировали, а власти назвали мирные протесты "массовыми беспорядками", хотя силу на акциях применяли сотрудники правоохранительных органов, а не активисты.

В итоге было возбуждено так называемое "Московское дело". Несколько человек по нему получили реальные сроки лишения свободы. Активистов судили, например, за брошенный в сторону полиции бумажный стаканчик или пластиковую бутылку.