Глава СПЧ против амнистии для осуждённых по "московскому делу"

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев выступил против внесения осуждённых по "московскому делу" в списки на амнистию, которую Путин объявит к 75-летию Победы.

Фадеев также отметил, что он против сравнения в этом контексте несанкционированных акций протеста, прошедших этим летом, с событиями в Москве 1993 года, когда в городе произошло вооружённое противостояние между оппозицией и силовиками, поддержавшими президента Ельцина, а позже все участники конфликта были амнистированы.

"Тогда были страшные события, фактически гражданская война, и уравнивать их с нынешними неприятными, я считаю, неправильным", - сказал глава СПЧ.

В августе этого года тогда ещё член Совета по правам человека, профессор Высшей школы экономики Илья Шаблинский, объявил, что он и другие правозащитники попросят включить обвиняемых по "московскому делу" в проект амнистии к 75-летию Победы. Позже Шаблинского и ещё трёх человек, готовивших предложение, исключили из СПЧ. Также Путин уволил главу Совета Михаила Федотова, возглавлявшего его девять лет. Более половины членов СПЧ были против этого решения.

В октябре новым руководителем Совета президент назначил Валерия Фадеева, который до этого возглавлял Общественную палату России, работал ведущим на Первом канале и был доверенным лицом Путина на президентских выборах 2012 года.

На первом заседании нового состава СПЧ, которое прошло во вторник, Путин, комментируя "московское дело", поддержал жёсткие наказания по нему, заявив, что если не наказывать тех, кто "бросает в полицию бумажные стаканчики", то эти люди потом могут начать стрелять.

По "московскому делу", которое было возбуждено Следственным комитетом после несанкционированных акций оппозиции, прошедших в столице этим летом, несколько человек были приговорены к реальным срокам лишения свободы. Они были признаны виновными в "применении насилия в отношении представителей власти". Например, Кирилл Жуков потрогал росгвардейца за шлем, Данила Беглец схватил полицейского за руку, Эдуард Малышевский выдавил ногой стекло автозака, находясь внутри него, а Самариддин Раджабов, которого пока не осудили, бросил в сторону полицейских пустую пластиковую бутылку.