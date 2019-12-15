"Новая газета" опубликовала расследование об организаторах кампании против оппозиции, развёрнутой летом этого года перед выборами в Московскую городскую думу. Текст основан на рабочих документах участников кампании, а также на комментариях одного из исполнителей. Журналисты пришли к выводу, что за серией провокаций стоит Евгений Пригожин, которого СМИ называют близким другом и "поваром" президента России Владимира Путина. Радио Свобода пересказывает расследование "Новой газеты", целиком текст можно прочитать здесь.

"Подпольные цеха" Любови Соболь

29 июня так называемое Федеральное агентство новостей, которое связывают с Пригожиным, сообщило о выявленной в Москве "подпольной фабрике по изготовлению поддельных подписей" в пользу оппозиционных кандидатов Любови Соболь, Ильи Яшина и Константина Янкаускаса. "Новой газете" удалось выяснить, что за созданием этого фейка стоял политтехнолог Игорь Мангушев, сторонник сепаратистов на востоке Украины, в прошлом работавший на пригожинскую "фабрику интернет-троллей". Именно Мангушев арендовал и обставил квартиру, в которой затем нашли "фабрику по изготовлению поддельных подписей". За это Мангушев получил 300 тысяч рублей. Он согласился встретится с журналистами и подтвердил эту информацию, однако не стал раскрывать имя заказчика. "Учитывая, что утечка произошла не по моей вине – это проблемы заказчика, – тот заказ я отработал, дальше – не мои проблемы. В этой битве жабы с гадюкой у меня симпатий нет", – заявил Мангушев.

"Разочаровавшийся в оппозиции активист"

В рамках кампании против оппозиции то же самое агентство ФАН 16 июля рассказало историю Арсения Шипеленко, который якобы работал в штабе Любови Соболь. Молодой человек на камеру заявил о "грязных методах" работы, "преследовании несогласных" и "потребительском отношении к людям" в штабе Соболь. За это Шипеленко, как следует из его расписок, получил как минимум 850 тысяч рублей. "Новая газета" отмечает, что ранее молодой человек был участником прокремлевского движения "Новый рубеж", а недавно он посещал университет в так называемой "ЛНР" с миссией от Российского университета дружбы народов. На запрос журналистов о комментарии Шипеленко не ответил.

Домик в Мытищах

31 августа ФАН рассказало о доме в Подмосковье, в которые якобы свозили "проплаченных" оппозиционером Алексеем Навальным активистов из регионов, чтобы они затем участвовали в акциях протеста. "Новая газета" нашла этот дом, а Игорь Мангушев подтвердил, что фейковый сюжет о "проплаченных активистах" был частью кампании против оппозиции. Это подтверждают и расписки о получении гонораров за участие в сюжете. Всего было потрачено 220 тысяч рублей, 150 из них ушли на вознаграждение подставным активистам. Их привлекал Александр Босых, кандидат в Мосгордуму по избирательному округу №5, который так и не был зарегистрирован на выборах. Мангушев заявил, что Босых использовали "в тёмную".

"Новая газета" отмечает, что все фейковые материалы про оппозицию были опубликованы сразу в нескольких СМИ, входящих в медиагруппу "Патриот". Её связывают с Евгением Пригожиным. По данным журналистов-расследователей, он также финансировал работу "интернет-троллей", которые вмешивались в американские выборы. Кроме этого, имя Пригожина связывают с российской частной военной компанией "Вагнера". Расследование "Новой газеты" о выборах в Мосгордуму предприниматель не прокомментировал. Как заявили журналисты издания, они не направляли ему такой запрос.

Оппозиционные кандидаты не были допущены на выборы в Мосгордуму из-за того, что собранные ими подписи забраковал избирком. Это привело к массовым протестам в Москве. Власти считают их массовыми беспорядками. По делам, возбужденным после митингов, несколько человек получили реальные сроки лишения свободы.