Китай отложил повышение пошлин на товары из США

Китай отложил введение новых пошли на товары из США. Об этом сообщается на сайте комитета по таможенным тарифам Госсовета КНР. Ограничения должны были коснуться сразу нескольких групп товаров: от кукурузы и пшеницы до автомобилей и автозапчастей.

Пекин отказался от повышения тарифов после того, как аналогичные меры принял Вашингтон. Это стало результатом договоренностей в первой фазе торгового соглашения между странам. Они были достигнуты 13 декабря. В рамках соглашения Китай согласился закупать у США дополнительные объемы сельскохозяйственной продукции, а Вашингтон пообещал снизить некоторые штрафные пошлины и отказался от введения новых.

Переговоры между США и Китаем о торговом соглашении ведутся уже больше года – после того, как Трамп объявил о поэтапном повышении пошлин на китайские товары, если условия торговли между странами не будут пересмотрены. Соединённые Штаты озабочены прежде всего торговым дисбалансом с Китаем, а также проблемой использования интеллектуальной собственности.

Эти вопросы, как ожидается, будут решаться в ходе второй фазы торговых переговоров.