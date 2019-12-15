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Китай отложил повышение пошлин на товары из США

Лидер КНР Си Цзиньпин (слева) и президент США Дональд Трамп

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Китай отложил введение новых пошли на товары из США. Об этом сообщается на сайте комитета по таможенным тарифам Госсовета КНР. Ограничения должны были коснуться сразу нескольких групп товаров: от кукурузы и пшеницы до автомобилей и автозапчастей.

Пекин отказался от повышения тарифов после того, как аналогичные меры принял Вашингтон. Это стало результатом договоренностей в первой фазе торгового соглашения между странам. Они были достигнуты 13 декабря. В рамках соглашения Китай согласился закупать у США дополнительные объемы сельскохозяйственной продукции, а Вашингтон пообещал снизить некоторые штрафные пошлины и отказался от введения новых.

Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин, июнь 2019
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Переговоры между США и Китаем о торговом соглашении ведутся уже больше года – после того, как Трамп объявил о поэтапном повышении пошлин на китайские товары, если условия торговли между странами не будут пересмотрены. Соединённые Штаты озабочены прежде всего торговым дисбалансом с Китаем, а также проблемой использования интеллектуальной собственности.

Эти вопросы, как ожидается, будут решаться в ходе второй фазы торговых переговоров.

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