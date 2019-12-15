Конференция ООН по климату завершилась фактически безрезультатно

В Мадриде завершилась 25-я Всемирная конференция ООН по климату. Её участникам удалось согласовать совместное заявление, однако защитники природы подвергли его критики. В частности, представитель Greenpeace Мартин Кайзер назвал итоги конференции "посягательством на суть Парижского соглашения" и "предательством людей во всем мире, которые страдают от последствий климатического кризиса". Ранее о провале конференции также заявила 16-летняя экологическая активистка и человек года по версии журнала Time Грета Тунберг.

Ожидалось, что участники форума ООН согласуют помощь странам с развивающейся экономикой, чтобы те постепенно сокращали выбросы углекислого газа в атмосферу. Кроме этого, ученые надеялись, что по итогам конференции будут утверждены новые, более серьезные обязательства по защите климата. В итоге участники согласились принимать больше мер для выполнения Парижского соглашения, но не договорились о каких-либо конкретных шагах. Министр охраны окружающей среды Чили – страны, которая председательствовала в этом году на конференции ООН – лишь выразила надежду на то, что итоговое заявление поможет достичь договоренностей на следующей конференции в 2020 году в Глазго.

Изначально Всемирная конференция ООН по климату должна была пройти в Сантьяго – столице Чили. Однако из-за массовых протестов в этой стране, форум перенесли в Мадрид. Мероприятие должно было закончиться ещё в пятницу, однако из-за разногласий между участниками оно затянулось на два дня.

К проблеме глобального потепления в этом году приковано особое внимание. В частности, из-за всемирных климатических забастовок школьников, которые начала в Швеции 16-летняя Грета Тунберг. В сентябре она выступила на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке. Она обвинила политиков в том, что они "украли у неё детство", не заботясь об окружающие среде и благополучии будущих поколений.