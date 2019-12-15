Грете Тунберг не досталось места в немецком поезде на пути домой

Шведской экологической активистке и человеку года по версии журнала Time Грете Тунберг не досталось места в немецком поезде. Об этом сама 16-летняя школьница написала в твиттере. "Путешествую по Германии в переполненных поездах. Наконец-то я еду домой!", – рассказала Тунберг, опубликовав фотографию, на которой она сидит в окружении чемоданов на полу вагона.

Грета Тунберг возвращается домой на поезде, поскольку отказалась от авиаперелётов по экологическим соображениям. DW отмечает, что пост девушки из поезда стал популярным в Германии. Местные пользователи социальных сетей выразили сочувствие школьнице и воспользовались её записью, чтобы выразить недовольство государственной железнодорожной компанией Deutsche Bahn.

Ранее Тунберг приняла участие сразу в нескольких крупных экологических конференциях. В частности, в Мадриде она выступила на Всемирной конференции ООН по защите климата. Там 16-летняя школьница, ставшая инициатором климатических забастовок своих сверстников по всему миру, обвинила представителей почти 200 государств в том, что они игнорируют науку.

По словам Тунберг, форум ООН провалился. При этом она отметила, что не собирается сдаваться в своей борьбе по защите окружающей среды от пагубного влияния человека. "Мы только начали", – написала школьница в твиттере.