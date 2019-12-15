Сокуров: действия Кадырова "нарушают политическую дисциплину"

Режиссёр Александр Сокуров продолжил заочную полемику с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, ответив в интервью телеканалу "Дождь" на упрёки последнего в том, что Сокуров допустил националистические и провокационные высказывания и "уподобился игрушке в руках кукловодов", усомнившись в правильности присвоения Кадырову звания героя России.

По словам Сокурова, реакция Кадырова ему малоинтересна. Режиссёр, однако, добавил, что не видит в современной Чечне полноценного воплощения республиканского устройства, а действия Кадырова постоянно нарушают политическую дисциплину и иерархию. По словам Сокурова, жителям Чечни стоило бы "взять пример с русской классической литературы" и учиться у неё самокритике. "Если я что-то по-настоящему ненавижу, а может, и презираю, то это вот эту провинциальную жуткую тупость, глупость и какую-то неразвитость", – сказал Сокуров, добавив, что имеет в виду не весь чеченский народ, а тех, кто мешает ему развиваться.

Отвечая на упрёки в национализме, режиссёр сказал, что "националистом можно назвать любого человека, который думает о себе, о своей семье, о своем народе, о своей культуре. И это достойный и приличный термин".

Поводом для записи в телеграм-канале Кадырова с критикой Сокурова стал вопрос режиссёра, заданный им на встрече членов Совета по правам человека с президентом России Владимиром Путиным. "Как может быть, что погибшие <во время войны в Чечне> солдаты Псковской дивизии носят то же звание, что и воевавшие с ним Кадыровы? И как понять, что они, воевавшие с Россией, эти воинские награды принимают?" – спросил режиссёр, имея в виду звание Героя России, которого были удостоены ныне покойный отец Рамзана Кадырова Ахмат-Хаджи и сам глава Чечни.

Путин не согласился с Сокуровым. По его словам, некие люди захотели использовать чеченский народ для разрушения России, однако представители этого народа "встали на сторону России", и если кто-то из них "работает на нее, защищает ее, готов отдать за нее жизнь, он достоин того, чтобы называться Героем Российской Федерации".

Вслед за Кадыровым с критикой режиссёра выступили и другие представители властей Чечни, а также деятели культуры из республики.