"Рамблер" потребовал заблокировать Twitch из-за английского футбола

"Рамблер" требует через суд заблокировать и взыскать рекордные 180 миллиардов рублей (около 3 миллиардов долларов) с крупнейшего в мире стримингового сервиса Twitch из-за пиратских трансляций матчей английской футбольной премьер-лиги. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Иск "Рамблера", который владеет эксклюзивными правами на показ английской премьер-лиги в России, Мосгорсуд рассмотрит 20 декабря. Он был подан еще в августе. Авторы заявления утверждают, что насчитали 36 тысяч незаконных просмотров матчей на Twitch и считают это пиратством. Сумма в 180 миллиардов рублей образовалась в результате умножения числа предполагаемых незаконных просмотров на максимальную сумму компенсации в 5 миллионов рублей.

В самом Twitch требования "Рамблера" считают несправедливыми. Суть сервиса в том, что он лишь обеспечивает доступ пользователей к платформе, не располагает собственным контентом и не может отслеживать возможные нарушения прав. Ответчик заявил, что не получал от компании "Рамблер" каких-либо официальных уведомлений о нарушениях.

На прошлой неделе "Рамблер Интернет Холдинг" предъявил права на веб-сервер Nginx."Рамблер" считает технологии Nginx своей интеллектуальной собственностью. У сооснователей стартапа и в офисе компании прошли обыски.

Nginx – одна из самых успешных в мире IT-компаний, созданных в России. В 2002 году её создал сисадмин "Рамблера" Игорь Сысоев. В числе клиентов компании – Facebook, Apple, Netflix, Buzzfeed и "Яндекс". В этом году американская F5 Networks купила компанию за 670 миллионов долларов. В "Рамблере" считают, что права на веб-сервер принадлежат компании, так как Сысоев работал в ней. В Nginx называют жалобу "Рамблер" попыткой рейдерского захвата.



