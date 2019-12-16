Телеканал "Россия 1" показал якобы "полноценное" интервью с Зеленским

Телеканал "Россия 1" показал в воскресной программе "Москва. Кремль Путин" анонсированное ранее "первое полноценное интервью" президента Украины Владимира Зеленского российским журналистам. Оно продлилось менее минуты.

О том, что Зеленский дал интервью российскому государственному телеканалу по итогам переговоров "нормандской четверки", сайт vesti.ru сообщил 12 декабря. Зеленский заявил, что интервью не давал, а ответил на вопрос. "В Париже после „нормандской встречи“ ночью журналистка у меня что-то спросила в коридоре, я ей что-то ответил. Ну вот такое интервью", - сказал украинский президент.

В эфире показали два вопроса, которые задала Владимиру Зеленскому в лобби парижского отеля, где остановилась украинская делегация, продюсер ВГТРК Елена Меньшикова. Корреспондент ВГТРК Павел Зарубин, который озвучивал сюжет, назвал комментарий Зеленского полноценным развернутым ответом.

На вопрос, как ему первая встреча с Владимиром Путиным, Зеленский ответил, что считает такие двусторонние встречи правильными, так как они дают возможность положить конец войне на территории Украины. В ответ на просьбу оценить Минские соглашения президент Украины заметил, что «время меняется», и его стране виднее, как должно идти урегулирование.По словам Зеленского, несмотря на встречу с Путиным и переговоры "нормандской четверки", "остается много вопросов и разных взглядов".

Саммит "нормандской четверки" прошел 9 декабря в Париже. На нём прошли первые двусторонние переговоры президентов России и Украины – Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Предшественник Зеленского Пётр Порошенко отказывался общаться с журналистами "России 1".