Под Казанью задержаны противники мусоросжигательного завода

Под Казанью у села Осиново ОМОН разогнал лагерь противников строительства мусоросжигательного завода. Активисты пытались выстроиться в "живой щит". Задержаны более 10 человек. Полиция перекрыла подъезды к лагерю и никого туда не пускает, объясняя это следственными действиями. Сотрудники МЧС потушили костер, горевший в лагере около двух недель. Об этом 16 декабря сообщает Идель.Реалии.

Error rendering VK.

По словам задержанных активистов, их собираются доставить в отдел полиции, чтобы составить протоколы о нарушении порядка проведения собрания или митинга.

2 декабря противники строительства мусоросжигательного завода в поселке Осиново под Казанью организовали палаточный лагерь на участке, где должны построить предприятие. К этой территории начали прокладывать дорогу.

Экоактивисты заявляют, что строительство планируется на землях сельскохозяйственного назначения. Палаточный городок они назвали "Шиес-2" по аналогии с лагерем противников строительства мусорного полигона в посёлке Шиес в Архангельской области.