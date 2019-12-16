Суд оставил обвиняемого по "московскому делу" Суровцева в СИЗО

Московский городской суд оставил под арестом до 27 января обвиняемого по "московскому делу" Сергея Суровцева. Об этом сегодня сообщает "Медиазона".

Суровцева обвиняют в применении насилия к представителям власти во время несогласованной акции в Москве 27 июля в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму.

Адвокат Николай Фомин просил изменить меру пресечения на любую другую, не связанную с лишением свободы. Он отметил, что Суровцева задержали только спустя четыре месяца после акции, за это время он никуда не сбежал. Кроме того, защита считает, что нарушен такой принцип уголовного делопроизводства, как изучение доказательств. Суд не внёс в материалы дела видеозапись, на которой строилось обвинение, и не стал её рассматривать, отметил адвокат.

12 декабря Суровцев объявил голодовку в СИЗО.

Сергея Суровцева задержали 28 ноября. На сегодняшний день он последний задержанный по «московскому делу». По версии следствия, Суровцев поднял секцию металлического ограждения и ударил ей бойца Росгвардии, после чего пытался блокировать передвижение других сотрудников правоохранительных органов. Вину он не признаёт. В Следственном комитете заявили, что опознать Суровцева удалось при помощи видеозаписей, а также показаний свидетелей. Ему грозит до пять лет колонии.

Суд начнёт рассматривать дело по существу 17 декабря.

Сергею Суровцеву 30 лет. Он работал в различных IT-компаниях и занимался российской спутниковой системой ГЛОНАСС.