"Яблоко" расправит крылья?

14-15 декабря в Подмосковье прошел съезд партии «Яблоко». Он избрал новые руководящие органы партии. Принял политические документы. Новым председателем партии избран Николай Рыбаков – 69 голосов, выдвинувший программу "Расправить крылья". Вторым был лидер Псковской организации Лев Шлосберг, которого поддержали 40 делегатов , а третьей (19 за) - Эмилия Слабунова, занимавшая пост главы партии в 2015-2019 гг.. Избрано Бюро и Политкомитет. Во главе Политкомитета партии из 17 человек, определяющего ее стратегию, должен остаться Григорий Явлинский.

Съезд принял Меморандум политической альтернативы - программный документ партии, обязательный для всех членов руководящих органов «Яблока»

Сегодня в программе «Лицом к событию» о политической ситуации в России в России говорим с председателем партии "Яблоко" Николаем Рыбаковым и членом Политкомитета партии Львом Шлосбергом.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Эфир программы "Лицом к событию" 16 декабря в 19:05