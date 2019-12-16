Директор ФБК задержан на выходе из спецприёмника в Москве

Директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова задержали на выходе из спецприемника после десяти суток ареста. Об этом сообщил его соратник Борис Золотаревский. C чем связано задержание, не уточняется.
6 декабря директор ФБК был арестован на 10 суток по обвинению в нарушении правил проведения публичных мероприятий.
По версии полиции, Жданов организовывал митинг 14 июля возле здания Московской городской избирательной комиссии.
- Митинг 14 июля прошёл на следующий день после отказа в регистрации кандидатами в Мосгордуму ряду оппозиционных и независимых кандидатов. Около тысячи участников собрались на Пушкинской площади в центре Москвы, затем они отправились к зданию мэрии Москвы и Мосгоризбиркома. Полицейские разогнали участников акции и задержали 39 человек, в том числе незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Ивана Жданова, Илью Яшина, Любовь Соболь и Юлию Галямину. После этого в Москве начали проходить массовые акции протеста.
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