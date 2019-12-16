Директор ФБК задержан на выходе из спецприёмника в Москве

Директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова задержали на выходе из спецприемника после десяти суток ареста. Об этом сообщил его соратник Борис Золотаревский. C чем связано задержание, не уточняется.

6 декабря директор ФБК был арестован на 10 суток по обвинению в нарушении правил проведения публичных мероприятий.

По версии полиции, Жданов организовывал митинг 14 июля возле здания Московской городской избирательной комиссии.