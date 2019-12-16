Сумма штрафов для "Мемориала" достигла 3 млн рублей

Сумма штрафов, назначенных правозащитному центру "Мемориал" и Международному "Мемориалу", а также их должностным лицам, по закону об "НКО-иностранных агентах" достигла трёх миллионов рублей. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе "Мемориала" после того, как Тверской суд Москвы назначил очередные три штрафа по 100 тысяч рублей - два главе международного "Мемориала" Яну Рачинскому и один руководителю правозащитного центра Александру Черкасову.
Их признали виновными в нарушении закона об иностранных агентах, завявив об отсустствии соответствующей маркировки в социальных сетях.
Всего суды уже назначили штрафы по 16 протоколам, составленным в отношении двух организаций. Всего этих протоколов на данный момент 28. Большая их часть составлена на основании жалоб сотрудников ингушского управления ФСБ. Главным образом штрафы назначаются Рачинскому.
Адвокаты "Мемориала" утверждают, что на страницах организации в соцсетях есть маркировка "иностранного агента", хотя "Мемориал" и не согласен с таким статусом. Но в Роскомнадзоре считают, что этого недостаточно, и маркировать нужно каждую публикацию.
"Мемориал" запустил кампанию в интернете по сбору средств на выплату штрафов.
- Закон об "иностранных агентах" был принят в России в 2012 году. Согласно документу, любая некоммерческая организация или общественное движение могут быть внесены в список агентов, если они получают финансовую поддержку из-за рубежа и ведут политическую деятельность. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены.
- В 2019 году в России были приняты законы, позволяющие признавать "иностранными агентами" СМИ и отдельных граждан. Нарушителям, которые не указывают в своих материалах, что они являются "иностранными агентами", грозят крупные штрафы и аресты сроком до 15 суток.
- Как раз в понедельник президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает ужесточение наказаний за нарушения для "СМИ-иностранных агентов": штрафы для граждан увеличиваются до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц до 5 миллионов.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.