Сумма штрафов для "Мемориала" достигла 3 млн рублей

Сумма штрафов, назначенных правозащитному центру "Мемориал" и Международному "Мемориалу", а также их должностным лицам, по закону об "НКО-иностранных агентах" достигла трёх миллионов рублей. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе "Мемориала" после того, как Тверской суд Москвы назначил очередные три штрафа по 100 тысяч рублей - два главе международного "Мемориала" Яну Рачинскому и один руководителю правозащитного центра Александру Черкасову.

Их признали виновными в нарушении закона об иностранных агентах, завявив об отсустствии соответствующей маркировки в социальных сетях.

Всего суды уже назначили штрафы по 16 протоколам, составленным в отношении двух организаций. Всего этих протоколов на данный момент 28. Большая их часть составлена на основании жалоб сотрудников ингушского управления ФСБ. Главным образом штрафы назначаются Рачинскому.

Адвокаты "Мемориала" утверждают, что на страницах организации в соцсетях есть маркировка "иностранного агента", хотя "Мемориал" и не согласен с таким статусом. Но в Роскомнадзоре считают, что этого недостаточно, и маркировать нужно каждую публикацию.

"Мемориал" запустил кампанию в интернете по сбору средств на выплату штрафов.