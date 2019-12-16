Связанные с Пригожиным фирмы выиграли тендеры на 3,7 млрд рублей

Компании, предположительно, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, которого называют другом Владимира Путина, получили почти все госконтракты на организацию питания в подмосковных больницах, подсчитало "МБХ медиа". Общая сумма тендеров составит 3,75 млрд рублей. Речь идет о тендерах на обеспечение питанием подмосковных больниц на 2020 и 2021 годы.

Шесть контрактов получили две компании — "Продфутсервис" и "АВК". Первая фирма обеспечит питанием 37 медицинских учреждений в Королеве, Щелково, Егорьевске, Жуковском, Люберцах и ряде других городов Подмосковья. "АВК" будет поставлять питание в 24 медучреждения в Домодедове, Видном, Серпухове, Можайске, Волоколамске и других городах региона.

Согласно данным базы "СПАРК-Интерфакс", "АВК" владела компанией "МТА", доля в которой принадлежала Елене Ляшун – экс-гендиректору "Конкорд плюс". О том, что "АВК" связана с Пригожиным, писал РБК. Ляшун владела долей и в "Продфутсервисе".

В декабре 2018 года в ряде школ и детских садов Москвы, куда поставляли питание "Комбинат питания "Конкорд“, принадлежавший на тот момент Евгению Пригожину, и "Вито-1", который также связывали с этим бизнесменом, произошла вспышка дизентерии, затронувшая десятки детей. Поставщики питания категорически отрицали какую-либо причастность к вспышке заболевания.

В марте 2019 года сообщалось, что госконтракты на поставку питания в московские школы получили 13 компаний, так или иначе связанных с Пригожиным, включая "Продфутсервис".