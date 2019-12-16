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FIFA требует от Платини и Блаттера вернуть два миллиона долларов

Йозеф Блаттер (слева) и Мишель Платини

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Международная федерация футбола (FIFA) подала в швейцарский суд иск к бывшему президенту Йозефу Блаттеру и экс-главе Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Мишелю Платини.

FIFA требует вернуть ей около двух миллионов долларов, которые Блаттер перевёл на счёт Платини восемь лет назад. В 2015 году это стало причиной их отстранения от деятельности. Блаттер тогда был вынужден покинуть пост президента FIFA.

Всего обвинения в коррупции были предъявлены 14 чиновникам. И Платини, и Блаттера несколько раз допрашивали, но официальные обвинения против них не выдвигались.

По данным СМИ, дело о коррупции связано с проведением чемпионатов мира в России и Катаре. Обе страны, предположительно, добились этого за взятки. В частности, в Катаре вообще не было футбольной инфраструктуры, а матчи из-за жары придётся проводить в ноябре-декабре, а не летом, как обычно. Правозащитники заявляли о нарушении прав рабочих во время строительства стадионов. Информация была проверена независимой комиссией ФИФА, которая не нашла ей подтверждения.

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