Президент Украины внёс законопроект о децентрализации власти

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента законопроект о децентрализации власти, предусматривающий, в частности, новое административно-территориальное деление страны.

Зеленский предлагает трёхуровневую систему местного самоуправления – община, округ и область. Отдельной административной единицей названа Автономная республика Крым. Об особом статусе самопровозглашённых республик Донбасса упоминаний нет.

Особый статус для так называемых "ДНР" и "ЛНР" предусматривается Минскими соглашениями. Глава "ДНР" Денис Пушилин ранее отметил, что Киев не согласовывал документ с неподконтрольными республиками.

Кроме того, на Украине появится новая должность префекта. Он будет представлять государство в округах, областях и Киеве. Префект будет контролировать соблюдение Конституции и законов на местах. Префектов сроком на три года будет назначать президент по предложению правительства.

Документ Зеленского имеет статус неотложного. Это означает, что комитеты и комиссии парламента обязаны рассмотреть его в первую очередь для последующего всеобщего голосования.