Чехия выдворила иностранцев, проживавших в домах посольства России

Чехия выдворила четверых иностранцев, которые пребывали в стране без разрешения и проживали в домах, арендуемых российским посольством в Праге. По данным чешских СМИ, сотрудники дипмиссии оштрафованы за незаконное размещение гостей.

О гражданстве иностранцев не сообщается. Известно, что задержали их в начале декабря. Им запрещён въезд в Чехию на срок одного года до четырёх лет.

Россия долгосрочно арендует несколько объектов недвижимости, принадлежащей Чехии, в рамках межправительственных соглашений. Согласно договорённостям, посольство может использовать квартиры для своих дипломатов.

Весной издание Deník N опубликовало материал о том, что часть помещений посольство сдаёт в аренду третьим лицам. Объявления о сдаче в аренду помещений в домах, предназначенных для российских дипломатов, журналисты нашли на Booking.com или на чешских сайтах по недвижимости.

Deník N обнаружил четыре здания в пользовании посольства России в Чехии. В общей сложности речь идет о более чем 150 квартирах. В них не только живут люди, но и зарегистрированы компании граждан России и других постсоветских стран.