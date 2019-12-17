Почти половина россиян хорошо относятся к США и Евросоюзу

Доля россиян хорошо относящихся к США и Европейскому союзу с мая 2018 года увеличилась более, чем вдвое. Согласно опросу "Левада-центра", который проводился в ноябре, 47 процентов граждан России положительно относятся к США, а 52 процента к Европейскому союзу. Полтора года назад таких было 20 и 28 процентов – соответственно.

При этом количество граждан, отрицательно относящихся к США и Евросоюзу, уменьшилось. Так, в мае прошлого года о своём отрицательном отношении к США говорили 69 процентов респондентов, в ноябре 2019 года такого мнения придерживался 41 процент россиян. Число плохо относящихся к Евросоюзу снизилось с 55 до 34 процентов респондентов.

Большинство участников опроса (72%) заявили о своем хорошем отношении к Китаю, противоположную позицию занимают 18 процентов россиян.

По данным другого опроса "Левада-центра", который проводился в сентябре, из России в настоящее время хотели бы эмигрировать 53 процента граждан в возрасте от 18 до 24 лет. Этот показатель достиг максимума с 2009 года.