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Фильм "Дылда" Балагова вошёл в шорт-лист премии "Оскар"

Виктория Мирошниченко в фильме Кантемира Балагова "Дылда"

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Российский фильм "Дылда" Кантемира Балагова вошёл в шорт-лист премии "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Список опубликован на сайте Американской киноакадемии.

В шорт-листе в этой номинации десять фильмов, среди них обладатель "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля — южнокорейский фильм "Паразиты". Другие картины выдвинуты Чехией, Эстонией, Францией, Венгрией, Польшей, Сенегалом и Испанией.

Фильм "Дылда" рассказывает историю двух фронтовых подруг, живущих в послевоенном Ленинграде. На Каннском кинофестивале лента завоевала премию Международной федерации кинопрессы, а Балагова признали лучшим режиссёром в программе "Особый взгляд". Фильм ранее также попал в список претендентов на "Золотой глобус".

В короткий список номинации "Лучший короткометражный анимационный фильм" вошёл российский мультфильм "Он не может жить без космоса" Константина Бронзита.

Окончательный список номинантов 92-й премии "Оскар" станет известен 13 января 2020 года, а сама церемония награждения состоится 9 февраля в Лос-Анджелесе.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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