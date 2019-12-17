Суд приговорил экс-президента Пакистана к смертной казни

Суд Пакистана заочно приговорил бывшего президента страны Первеза Мушаррафа к смертной казни по делу о государственной измене. Дело находилось на рассмотрении с 2013 года.

Бывшего пакистанского лидера признали виновным во введении в стране чрезвычайного положения во время беспорядков в 2007 году и приостановке действия конституции. Сам политик не присутствовал на оглашении приговора. Он вправе подать апелляцию.

Это первый в истории страны случай, когда смертный приговор был вынесен главе государства. Мушарраф вину не признаёт и называет обвинения политически мотивированными.

Генерал Первез Мушарраф пришёл к власти в результате военного переворота в 1999 году. В 2001 году он стал президентом Пакистана. В 2008 – ушёл в отставку и проживал в Объединенных Арабских Эмиратах и Великобритании.

В начале 2013 года Мушарраф вернулся в Пакистан. Вскоре его арестовали и обвинили в убийстве экс-премьера Беназир Бхутто и государственной измене. В 2016 году ему разрешили покинуть страну по состоянию здоровья.