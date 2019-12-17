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Борис Ротенберг и его жена всё ещё владеют особняками в США

Владимир Путин и Борис Ротенберг на Гран-при России "Формулы-1" в Сочи, апрель 2017 года

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Находящийся под американскими санкциями российский миллиардер Борис Ротенберг и его жена всё ещё владеют недвижимостью в США, следует из совместного расследования "Новой газеты" и "Трансперенси интернешнл – Россия".

В их собственности находятся как минимум три объекта недвижимости. На имя Карины Ротенберг до сих пор зарегистрированы апартаменты в Атланте и трёхэтажный особняк в Альфаретте, а на имя Бориса Ротенберга – особняк на берегу озера Винвард. Сообщается, что дом с пристанью для катера был куплен за 3 миллиона долларов в декабре 2008 года. Особняки Бориса и Карины Ротенбергов находятся неподалеку: между ними 15 минут пешком.

Отдельно отмечается, что недвижимость семьи Ротенбергов из-за санкций стоит заброшенная и никем не используется. Это подтвердил местный шериф Джон Садлер. По его словам, в октябре прошлого года по поручению окружного суда он выезжал по адресам Ротенбергов, но нашел там только "паутину на дверях, которые не открывали месяцами". Соседи сообщили шерифу, что "не видели никого рядом с домом около года".

Усталые, но довольные. Владимир Путин после матча "Ночной хоккейной лиги" в Сочи с приближенными: слева – Роман Ротенберг, второй справа – Геннадий Тимченко. Май 2015 года
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  • Борис Ротенберг находится под санкциями США с 2014 года в связи с российской аннексией Крыма. Вместе со своим братом Аркадием он также был включён в так называемый "кремлевский доклад" – список лиц, входящих в ближайшее окружение президента России Владимира Путина, в отношении которых могут быть введены санкции за вмешательство в выборы в США. Помимо российского гражданства, Борис Ротенберг имеет гражданство Финляндии, поэтому он не попал под санкции Евросоюза.
  • По версии Forbes, братья Ротенберги четыре года подряд занимают второе место в рейтинге богатейших семей России. В 2018 году журнал оценил их состояние в 4 миллиарда 85 миллионов долларов.

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