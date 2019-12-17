Борис Ротенберг и его жена всё ещё владеют особняками в США

Находящийся под американскими санкциями российский миллиардер Борис Ротенберг и его жена всё ещё владеют недвижимостью в США, следует из совместного расследования "Новой газеты" и "Трансперенси интернешнл – Россия".

В их собственности находятся как минимум три объекта недвижимости. На имя Карины Ротенберг до сих пор зарегистрированы апартаменты в Атланте и трёхэтажный особняк в Альфаретте, а на имя Бориса Ротенберга – особняк на берегу озера Винвард. Сообщается, что дом с пристанью для катера был куплен за 3 миллиона долларов в декабре 2008 года. Особняки Бориса и Карины Ротенбергов находятся неподалеку: между ними 15 минут пешком.

Отдельно отмечается, что недвижимость семьи Ротенбергов из-за санкций стоит заброшенная и никем не используется. Это подтвердил местный шериф Джон Садлер. По его словам, в октябре прошлого года по поручению окружного суда он выезжал по адресам Ротенбергов, но нашел там только "паутину на дверях, которые не открывали месяцами". Соседи сообщили шерифу, что "не видели никого рядом с домом около года".